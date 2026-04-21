Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Trailer-Mini-Leak zeigt neue Szenen

8 Autor: , in News / Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced
Übersicht
Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Leak zeigt neue Szenen und deutet auf umfangreich überarbeitete Cutscenes hin.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced zeigt neue Details: Ein 11 Sekunden langer Trailer-Clip wurde geleakt und liefert erste Einblicke in überarbeitete Inhalte.

Der kurze Ausschnitt deutet darauf hin, dass nicht nur Modelle visuell aktualisiert, sondern auch bestimmte Cutscenes vollständig neu gestaltet wurden. Damit gehen die Änderungen offenbar über ein reines Grafik-Upgrade hinaus.

Zusätzlich liefert der Leak mehr Kontext zu einzelnen Szenen. Unter anderem ist eine Einstellung mit einem Schiff zu sehen, die im Originalspiel nicht vorhanden war und auf neue oder erweiterte Sequenzen hindeutet.

Die geleakten Szenen sprechen dafür, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced inhaltlich angepasst wird und nicht nur technisch überarbeitet ist. Offizielle Details oder eine Bestätigung stehen weiterhin aus.

Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Präsentation am 23. April um 18:00 Uhr

Hier der neue Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced Leak:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Katanameister 397580 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 21.04.2026 - 15:58 Uhr

    Optisch wird das mit Sicherheit ein Augenschmaus, mal sehen wie die neu hinzugefügten Inhalte werden.

    0
    • Eisbaer2405 55775 XP Nachwuchsadmin 7+ | 21.04.2026 - 17:35 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Wird es den welche geben? Grafik ist auf jeden Fall schon mal verbessert. Der Rest ist ja noch Gerücht, kein DLC, kein Multiplayer, aber extra Content gleich bei Release, ich denke der extra Content wird sich auf so Mini Missionen beschränken, wie bei Shadows um dann extra Kostüme freizuschalten. Reda den „jungen“ Bonus Item Händler gab es im Original noch nicht, und wurde in Shadows durch die wöchtentlichen AnimusMissionen ersetzt. Am meisten bin ich gespannt, ob es ein Vollpreistitel wird, ein Free-Upgrade für Besitzer oder ein kostenpflichtiges Upgrade. Die Upgrades für einen kleinen Preis würde ich vielleicht holen, Vollpreis nicht, soo gut ist das Spiel nicht gewesen, selbst mit der neuen Parkourtechnik wird es nicht besser. Zumal ich es auch schon in 2 Versionen habe und die Xone Version Grafisch noch Top ist.

      1
  3. Hille 6190 XP Beginner Level 3 | 21.04.2026 - 17:02 Uhr

    Bin gespannt darauf.. Black Flag fand ich damals schon richtig gut..

    0
  6. Ralle89 127865 XP Man-at-Arms Onyx | 21.04.2026 - 18:54 Uhr

    Optisch sieht es nicht schlecht aus aber es bleibt für mich dabei das ich passen werde.

    0

Hinterlasse eine Antwort