Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Trailer-Mini-Leak zeigt neue Szenen

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Leak zeigt neue Szenen und deutet auf umfangreich überarbeitete Cutscenes hin.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced zeigt neue Details: Ein 11 Sekunden langer Trailer-Clip wurde geleakt und liefert erste Einblicke in überarbeitete Inhalte.

Der kurze Ausschnitt deutet darauf hin, dass nicht nur Modelle visuell aktualisiert, sondern auch bestimmte Cutscenes vollständig neu gestaltet wurden. Damit gehen die Änderungen offenbar über ein reines Grafik-Upgrade hinaus.

Zusätzlich liefert der Leak mehr Kontext zu einzelnen Szenen. Unter anderem ist eine Einstellung mit einem Schiff zu sehen, die im Originalspiel nicht vorhanden war und auf neue oder erweiterte Sequenzen hindeutet.

Die geleakten Szenen sprechen dafür, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced inhaltlich angepasst wird und nicht nur technisch überarbeitet ist. Offizielle Details oder eine Bestätigung stehen weiterhin aus.

Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Präsentation am 23. April um 18:00 Uhr

Hier der neue Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced Leak: