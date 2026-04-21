Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Trailer-Mini-Leak zeigt neue Szenen

Assassin’s Creed Black Flag Resynced zeigt neue Details: Ein 11 Sekunden langer Trailer-Clip wurde geleakt und liefert erste Einblicke in überarbeitete Inhalte.
Der kurze Ausschnitt deutet darauf hin, dass nicht nur Modelle visuell aktualisiert, sondern auch bestimmte Cutscenes vollständig neu gestaltet wurden. Damit gehen die Änderungen offenbar über ein reines Grafik-Upgrade hinaus.
Zusätzlich liefert der Leak mehr Kontext zu einzelnen Szenen. Unter anderem ist eine Einstellung mit einem Schiff zu sehen, die im Originalspiel nicht vorhanden war und auf neue oder erweiterte Sequenzen hindeutet.
Die geleakten Szenen sprechen dafür, dass Assassin’s Creed Black Flag Resynced inhaltlich angepasst wird und nicht nur technisch überarbeitet ist. Offizielle Details oder eine Bestätigung stehen weiterhin aus.
Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Präsentation am 23. April um 18:00 Uhr
Hier der neue Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced Leak:
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich freu mich aufs Game. Hoffe es gibt auch ein paar neue Shanties.
Optisch wird das mit Sicherheit ein Augenschmaus, mal sehen wie die neu hinzugefügten Inhalte werden.
Wird es den welche geben? Grafik ist auf jeden Fall schon mal verbessert. Der Rest ist ja noch Gerücht, kein DLC, kein Multiplayer, aber extra Content gleich bei Release, ich denke der extra Content wird sich auf so Mini Missionen beschränken, wie bei Shadows um dann extra Kostüme freizuschalten. Reda den „jungen“ Bonus Item Händler gab es im Original noch nicht, und wurde in Shadows durch die wöchtentlichen AnimusMissionen ersetzt. Am meisten bin ich gespannt, ob es ein Vollpreistitel wird, ein Free-Upgrade für Besitzer oder ein kostenpflichtiges Upgrade. Die Upgrades für einen kleinen Preis würde ich vielleicht holen, Vollpreis nicht, soo gut ist das Spiel nicht gewesen, selbst mit der neuen Parkourtechnik wird es nicht besser. Zumal ich es auch schon in 2 Versionen habe und die Xone Version Grafisch noch Top ist.
Ich gehe von 40-50€ aus, alles darüber wäre ein absoluter Witz.
Bin gespannt darauf.. Black Flag fand ich damals schon richtig gut..
Freue mich schon sehr auf Donnerstag Abend. ❤️
Gespannt auf Gameplay 🙂
Optisch sieht es nicht schlecht aus aber es bleibt für mich dabei das ich passen werde.