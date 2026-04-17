Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Veröffentlichung Anfang Juli – Bericht

Wie Insider Gaming berichtet, wird das von Fans heiß erwartete Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced schon am 9. Juli 2026 erscheinen.
Ursprünglich sei die offizielle Enthüllung für den 16. April angesetzt gewesen, Ubisoft sich aber kurzfristig zur Verschiebung auf nächste Woche entschieden haben.
Trotz dessen war es verschiedenen Medienvertreter und Content-Ersteller möglich, einer 30-minütige Präsentation des Spiels beizuwohnen.
Dem Bericht zufolge erwartet Fans eine komplett überarbeitete Version mit jeder Menge neuer Inhalte und Updates, bei der es sich weiterhin um ein charakterbasiertes Solo-Abenteuer und nicht um ein Rollenspiel handeln soll.
Zudem bestätigt man die Echtheit des kürzlich geleakten Black-and-Gold-Outfits für Edward Kenway.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich warte auf das Remake dann so ab 2035 🙂
Bei Ubisoft-Produkten sollte man mittlerweile eh erstmal den Release abwarten und sehen, wie die Resonanz der Spielerschaft ist. Die Medien werden sicher wieder schreiben, dass das Spiel eine „perfect return to form“ sei.
Dieses Rumgeeier von Ubisoft nervt. Sollen endlich mal Tacheles reden und einen Termin nennen oder wenigstens Gameplay zeigen.