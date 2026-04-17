Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced: Veröffentlichung Anfang Juli – Bericht

Laut einem neuen Bericht soll Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced im Juli dieses Jahres erscheinen.

Wie Insider Gaming berichtet, wird das von Fans heiß erwartete Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced schon am 9. Juli 2026 erscheinen.

Ursprünglich sei die offizielle Enthüllung für den 16. April angesetzt gewesen, Ubisoft sich aber kurzfristig zur Verschiebung auf nächste Woche entschieden haben.

Trotz dessen war es verschiedenen Medienvertreter und Content-Ersteller möglich, einer 30-minütige Präsentation des Spiels beizuwohnen.

Dem Bericht zufolge erwartet Fans eine komplett überarbeitete Version mit jeder Menge neuer Inhalte und Updates, bei der es sich weiterhin um ein charakterbasiertes Solo-Abenteuer und nicht um ein Rollenspiel handeln soll.

Zudem bestätigt man die Echtheit des kürzlich geleakten Black-and-Gold-Outfits für Edward Kenway.