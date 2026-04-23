Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Vorbestellung und Collector’s Edition jetzt verfügbar – UPDATE

15 Autor: , in News / Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Übersicht
Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Black Flag Resynced kann ab sofort vorbestellt werden.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced wurde heute offiziell von Ubisoft enthüllt. Passend dazu haben wir eine Vorschau für euch:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Vorschau zum Remake des Piraten-Klassikers

Dazu könnt ihr das Spiel ab sofort in den folgenden Versionen vorbestellen!

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung

Update: Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

MediaMarkt:

Saturn:

Hier noch der Trailer zur Collector’s Edition:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced

15 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. xXCickXx 131255 XP Elite-at-Arms Bronze | 23.04.2026 - 18:37 Uhr

    Da mich die Reihe nicht so sehr interessiert ist es egal, aber bei sowas vermisse ich immer öfter ein klassisches Steelbook was man leicht über der normalen Disc Version platziert. Vlt noch mit einem Goody, wie eine Karte o.ä.

    0
  2. Katanameister 400220 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 23.04.2026 - 18:38 Uhr

    Da kann ich noch entspannt warten, bis das Spiel den üblichen Ubisoft Preisverfall durchlaufen hat.

    0
  3. Robilein 1251090 XP Xboxdynasty Legend Platin | 23.04.2026 - 18:38 Uhr

    Danke, habe die Xbox Version über den Link vorbestellt🙂

    0
  4. CrossSkull 15120 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 23.04.2026 - 18:43 Uhr

    Danke für die links… Hab mir gleich die Collector’s Edition für PS5 vorbestellt 😉
    Eins meiner lieblings Assassin’s Creed Teile neben Brotherhood…

    0
  5. ShadowTerror90 74255 XP Tastenakrobat Level 2 | 23.04.2026 - 18:45 Uhr

    Mit der offiziellen Ankündigung dürften dann die ganzen Spekulationen und Gerüchte aufhören 🤣👍🏻

    0
    • Robilein 1251090 XP Xboxdynasty Legend Platin | 23.04.2026 - 19:04 Uhr
      Antwort auf ShadowTerror90

      Na echt oder? Ist doch viel besser als die ganzen Gerüchte und Spekulationen die sich ja echt lange gezogen haben.

      0
  7. YourNxiety 2000 XP Beginner Level 1 | 23.04.2026 - 19:12 Uhr

    Wird dann Mal für nen Zehner mitgenommen. Wenn es den typischen Preisverfall hinter sich hat, den Ubisoft momentan ständig durchläuft.

    0

Hinterlasse eine Antwort