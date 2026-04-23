Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Vorbestellung und Collector’s Edition jetzt verfügbar – UPDATE

Assassin’s Creed Black Flag Resynced kann ab sofort vorbestellt werden.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced wurde heute offiziell von Ubisoft enthüllt. Passend dazu haben wir eine Vorschau für euch:

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Vorschau zum Remake des Piraten-Klassikers

Dazu könnt ihr das Spiel ab sofort in den folgenden Versionen vorbestellen!

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung

Update: Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:

MediaMarkt:

Saturn:

Hier noch der Trailer zur Collector’s Edition: