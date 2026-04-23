Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Vorbestellung und Collector’s Edition jetzt verfügbar – UPDATE

Assassin’s Creed Black Flag Resynced wurde heute offiziell von Ubisoft enthüllt. Passend dazu haben wir eine Vorschau für euch:
Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Vorschau zum Remake des Piraten-Klassikers
Dazu könnt ihr das Spiel ab sofort in den folgenden Versionen vorbestellen!
Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – Xbox – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PS5 – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition – PC – 199,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition – PS5 – 59,99 €
Update: Bei MediaMarkt & Saturn gibt es noch die Launch-Edition + SteelBook:
MediaMarkt:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Saturn:
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – Xbox – 59,99 €
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced Launch Edition + SteelBook – PS5 – 59,99 €
Hier noch der Trailer zur Collector’s Edition:
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15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da mich die Reihe nicht so sehr interessiert ist es egal, aber bei sowas vermisse ich immer öfter ein klassisches Steelbook was man leicht über der normalen Disc Version platziert. Vlt noch mit einem Goody, wie eine Karte o.ä.
Steelbook leider nicht dabei, aber ein Artbook und Poster sind laut Beschreibung inkludiert.
Steelbook Version gibt es bei Media Markt vorzubestellen 😉
Da kann ich noch entspannt warten, bis das Spiel den üblichen Ubisoft Preisverfall durchlaufen hat.
Danke, habe die Xbox Version über den Link vorbestellt🙂
Beste Mann! Danke 🙂
Kein Ding auch ich sage danke. Eine Disc-Version mit Goodies wie früher? Na das nehme ich gerne.
Danke für die links… Hab mir gleich die Collector’s Edition für PS5 vorbestellt 😉
Eins meiner lieblings Assassin’s Creed Teile neben Brotherhood…
Viel Spaß damit! 🙂
Dankeschön 😉
Mit der offiziellen Ankündigung dürften dann die ganzen Spekulationen und Gerüchte aufhören 🤣👍🏻
Na echt oder? Ist doch viel besser als die ganzen Gerüchte und Spekulationen die sich ja echt lange gezogen haben.
60€ klingen auf jeden Fall fair 👍
Wird dann Mal für nen Zehner mitgenommen. Wenn es den typischen Preisverfall hinter sich hat, den Ubisoft momentan ständig durchläuft.
Ich passe aber viel Spaß allen