Assassin’s Creed Black Flag Resynced: World Premiere Trailer zeigt Remake in neuer Engine

Assassin’s Creed Black Flag Resynced präsentiert sich erstmals im World Premiere Trailer als vollständig überarbeitetes Remake.

Ubisoft hat den World Premiere Trailer zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced veröffentlicht und damit erstmals einen umfassenden Blick auf das Remake des Piratenabenteuers gegeben.

Im Mittelpunkt steht erneut Edward Kenway, dessen Reise während des Goldenen Zeitalters der Piraterie im Karibikraum neu erzählt wird. Dabei sollen sowohl bekannte Elemente als auch neue Inhalte in die überarbeitete Version einfließen.

Das Remake wurde laut Beschreibung vollständig neu aufgebaut und basiert auf der aktuellen Anvil-Engine. Ziel ist eine technisch und spielerisch modernisierte Version des Originals mit deutlich verbesserten visuellen Effekten, überarbeiteter Gameplay-Struktur und zusätzlichen Inhalten.

Spieler können erneut die Karibik erkunden, Seeschlachten bestreiten und sich zwischen Assassinen und Templern in einem anhaltenden Konflikt positionieren, der das Piratenzeitalter maßgeblich beeinflusst.

Mit der Neuauflage soll das klassische Abenteuer in eine zeitgemäße Form gebracht werden, ohne den Kern der ursprünglichen Geschichte zu verlieren.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung

Hier noch der Trailer zur Collector’s Edition: