Assassin’s Creed Black Flag Resynced: World Premiere Trailer zeigt Remake in neuer Engine

Ubisoft hat den World Premiere Trailer zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced veröffentlicht und damit erstmals einen umfassenden Blick auf das Remake des Piratenabenteuers gegeben.
Im Mittelpunkt steht erneut Edward Kenway, dessen Reise während des Goldenen Zeitalters der Piraterie im Karibikraum neu erzählt wird. Dabei sollen sowohl bekannte Elemente als auch neue Inhalte in die überarbeitete Version einfließen.
Das Remake wurde laut Beschreibung vollständig neu aufgebaut und basiert auf der aktuellen Anvil-Engine. Ziel ist eine technisch und spielerisch modernisierte Version des Originals mit deutlich verbesserten visuellen Effekten, überarbeiteter Gameplay-Struktur und zusätzlichen Inhalten.
Spieler können erneut die Karibik erkunden, Seeschlachten bestreiten und sich zwischen Assassinen und Templern in einem anhaltenden Konflikt positionieren, der das Piratenzeitalter maßgeblich beeinflusst.
Mit der Neuauflage soll das klassische Abenteuer in eine zeitgemäße Form gebracht werden, ohne den Kern der ursprünglichen Geschichte zu verlieren.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced Vorbestellung
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Hier noch der Trailer zur Collector’s Edition:
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht schon gut aus, waren aber hauptsächlich Zwischensequenzen, mal sehen wie das Endprodukt wird.
Ja aber auch die anderen Szenen und die Schiffskämpfe sahen richtig gut aus. Neuer Content, neue Questreihen klingt auch super. Was ich allerdings nicht ganz verstanden habe -kein DLC wir konzentrieren uns auf Edward- Black Flag hatte aber DLCs, die Sklavenbefreiungstory mit Adewale und mehrere kleine Sonderquests. Ich hoffe das die auch noch drin sind. Wobei die Missionen ausserhalb Animus auch komplett neu sind anscheind. Vielleicht das alte noch nicht löschen.
Ansonsten wenn der Preis nicht zu hoch ist hole ich es mir.
Und schon hat sich der Robilein wieder hypen lassen🤣🤣🤣
Hat mir echt gut gefallen die Präsentation.
Sie haben eine der stärksten Engines und Veränderungen werden dem Spiel nicht schaden – ich hab Bock 🤘
Sieht nicht schlecht aus aber werde trotzdem Passen