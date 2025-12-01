Assassin’s Creed IV: Black Flag: Dynamisches Wetter, keine Ladezeiten im Remake – Gerücht

Neue Gerüchte zu Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake sprechen von an Shadows angelehnten Wettereffekten, fehlende Ladezeiten und mehr.

Es gibt weitere Gerüchte zum Remake von Assassin’s Creed: Black Flag. Laut dem YouTuber j0nathan (190.000 Abonennten) sollen im bisher unangekündigten Remake die Wettereffekte deutlich erweitert werden und sich an denen aus Assassin’s Creed Shadows orientieren.

Spieler dürfen demnach dynamischere Stürme, realistischere Regen- und Nebelanimationen sowie stärkere Auswirkungen auf Sicht und Seefahrt erwarten.

Außerdem ist die Rede davon, dass Ladezeiten komplett entfallen sollen, was nahtlose Übergänge zwischen Schiff, Inseln und Städten ermöglichen könnte.

Die Menüs sollen weiterhin ein umfassendes Redesign erhalten, was übersichtlichere Ansichten für Inventar- und Fähigkeiten, sowie eine bessere Navigation und modernere UI-Elemente bedeuten könnte.

Die Karte bleibt hingegen in ihrer Größe unverändert, wird aber deutlich detaillierter und hält mehr Aktivitäten bereit.

Laut vorherigen Gerüchten durch Insider soll Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake bis März 2028 erscheinen.

Wie immer sind das bislang nicht mehr als unbestätigte Hinweise, die man mit Vorsicht genießen sollte.