Assassin’s Creed IV: Black Flag: Dynamisches Wetter, keine Ladezeiten im Remake – Gerücht

Es gibt weitere Gerüchte zum Remake von Assassin’s Creed: Black Flag. Laut dem YouTuber j0nathan (190.000 Abonennten) sollen im bisher unangekündigten Remake die Wettereffekte deutlich erweitert werden und sich an denen aus Assassin’s Creed Shadows orientieren.
Spieler dürfen demnach dynamischere Stürme, realistischere Regen- und Nebelanimationen sowie stärkere Auswirkungen auf Sicht und Seefahrt erwarten.
Außerdem ist die Rede davon, dass Ladezeiten komplett entfallen sollen, was nahtlose Übergänge zwischen Schiff, Inseln und Städten ermöglichen könnte.
Die Menüs sollen weiterhin ein umfassendes Redesign erhalten, was übersichtlichere Ansichten für Inventar- und Fähigkeiten, sowie eine bessere Navigation und modernere UI-Elemente bedeuten könnte.
Die Karte bleibt hingegen in ihrer Größe unverändert, wird aber deutlich detaillierter und hält mehr Aktivitäten bereit.
Laut vorherigen Gerüchten durch Insider soll Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake bis März 2028 erscheinen.
Wie immer sind das bislang nicht mehr als unbestätigte Hinweise, die man mit Vorsicht genießen sollte.
47 Kommentare AddedMitdiskutieren
Naja, das ist ja noch eine ganze Weile hin.
ist noch lange hin,also erstmal auf die bestätigung warten!
Black Flag wollte ich auch mal noch nachholen, evtl. warte ich dann doch auf das Remake, sofern denn überhaupt die Bestätigung kommt, dass es entwickelt wird.
Das war damals schon ein geiles Game!
Nice, bin auf die ersten Trailer gespannt
Eins der besseren AC. Ich lass mich überraschen was Ubisoft da aus dem Hut zaubert.
Es ist der Teil, den ich als einzigen aus der Reihe durchgespielt habe. Das Piratensetting fand ich einfach nur cool. Leider gibt es ja nicht so viele Piratenspiele.
Shadow Gambit wollte ich mir immer noch mal anschauen.
Hört sich alles richtig gut an. Bin gespannt wie es wird.