Assassin’s Creed IV: Black Flag: Hinweise zum möglichen Remake aufgetaucht

Während eines Livestreams haben die Künstler von Pure Arts subtile Hinweise auf ein mögliches Remake von Assassin’s Creed Black Flag gegeben.

Dabei sprach einer der Hosts davon, dass „etwas mit Edward“ passiert, was auf den bekannten Protagonisten Edward Kenway anspielt. Obwohl zunächst Unklarheit darüber herrschte, ob diese Information bereits offiziell bestätigt wurde, erwähnte der Host, dass er Gerüchte und Artikel über das Remake gesehen habe.

Er kündigte zudem an, dass eine neue PVC-Statue im Maßstab 1/8 entsprechend an dieses Projekt angepasst wird.

Something big is definitely happening regarding the Assassin's Creed Black Flag Remake. 🏴‍☠️🔥

The people at Pure Arts unveiled a new collection of figures, but the EDWARD one was missing. 🧐

When asked, they said this: 🗣💬

Via @TheRAFITI69#AssassinsCreed #Ubisoft pic.twitter.com/RloVJfWAd5

— Zephryss⛩️ (@TheRealZephryss) March 29, 2025