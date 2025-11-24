Assassin’s Creed IV: Black Flag: Insider bestätigt Remake-Release vor März 2026

Das Assassin’s Creed Black Flag Remake gehört zu den meistdiskutierten Titeln innerhalb von Ubisoft, war bislang aber offiziell nicht bestätigt worden.

Laut Insider Gaming, das das Projekt seit über 18 Monaten intensiv verfolgt, soll das Remake nun vor dem 31. März 2026 erscheinen. Damit steht eines der populärsten Piraten-Abenteuer der Assassin’s-Creed-Reihe kurz vor seiner Rückkehr auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Die Enthüllung erfolgt zeitgleich mit Ubisofts nachgeholtem Finanzupdate, das zuvor verschoben wurde und Gerüchte über die Zukunft des Unternehmens befeuerte. Das Remake verspricht eine überarbeitete Grafik, modernisierte Gameplay-Mechaniken und eine verbesserte Open-World-Erfahrung in der Karibik, inklusive der bekannten Piratenabenteuer und Seeschlachten.

Für Fans von Assassin’s Creed, historischen Open-World-Games und actionreichen Piratenabenteuern ist das Remake ein heiß erwartetes Highlight.

Mit der Veröffentlichung noch vor März 2026 können Spieler weltweit erneut in die Welt von Edward Kenway, den Karibik-Seeschlachten und verborgenen Schätzen eintauchen und das legendäre Piratenabenteuer auf modernen Plattformen erleben.

Offiziell bestätigt wurde bisher jedoch nichts!