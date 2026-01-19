Assassin’s Creed IV: Black Flag: Leak nennt Release und Marketing-Start des Remakes

Leak nennt Release und Marketing-Start für Assassin’s Creed Black Flag Resynced, aber ein früheres Ubisoft‑Beispiel lässt Zweifel aufkommen.

Ein neuer Hinweis zum möglichen Release-Termin von Assassin’s Creed Black Flag Resynced, dem bisher unangekündigten Remake des beliebten Teils der Spielreihe, gab es aus Insiderkreisen.

Wie Tom Henderson im Podcast erzählt, soll das Spiel laut den ursprünglichen Marketingunterlagen am 19. März 2026 erscheinen, während die Marketingkampagne bereits im Januar anlaufen soll.

Die Angabe stammt aus internen Marketingdokumenten, die Henderson nach eigener Aussage einsehen konnte.

Gleichzeitig verweist er auf ein Beispiel, das die Erwartungen dämpft. Ähnliche Informationen kursierten zuvor zum Prince of Persia: The Sands of Time Remake, das angeblich am 16. Januar erscheinen sollte. Der Termin verstrich jedoch ohne Veröffentlichung, und Ubisoft hat bis heute keine Marketingmaßnahmen gestartet.

Die Diskrepanz zwischen den damaligen Dokumenten und der Realität sorgt dafür, dass die aktuellen Angaben zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced mit Vorsicht betrachtet werden sollten.