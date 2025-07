Assassin’s Creed IV: Black Flag: Neue Steam-Features deuten auf Remake hin

Assassin’s Creed Black Flag oder sein Remake erhalten womöglich neue Funktionen, die jetzt auf der Steam-Seite entdeckt wurden.

In der Datenbank von Steam wurden Einträge wie Surround-Sound, ein einstellbarer Schwierigkeitsgrad oder die Möglichkeit zu jeder Zeit speichern zu können hinterlegt, wie X-User The Hidden One herausfand.

Die entdeckten Funktionen, dies im Originalspiel nicht gab, sind:

Benutzerdefinierte Lautstärkeregelung

Stereo-Sound

Surround-Sound

Nur-Maus-Option

Einstellbarer Schwierigkeitsgrad

Jederzeit speichern

Wie The Hidden One später anmerkte, sind diese Features bei Spielen der Franchise nach 2014 Standard. Es könnte also nicht zwangsläufig mit einem Remake zu tun haben, sondern nur ein Routine-Update, damit alle Assassin’s Creed-Spiele diese haben.

Erst vor wenigen Wochen deutete der Sprecher von Edward Kenway ein Remake zu dem beliebten Teil der Reihe an.