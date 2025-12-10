Assassin’s Creed IV: Black Flag: PEGI-Rating zu möglichem Remake aufgetaucht

Ein PEGI-Rating zu einem Spiel namens „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ sorgt für neuen Diskussionsstoff um ein mögliches Remake.

Gerüchte um ein Remake zu Assassin’s Creed Black Flag halten sich mittlerweile seit Jahren. Zuletzt wurden immer mehr Details von verschiedenen Insidern enthüllt, offiziell ist aber weiterhin nichts. Angeblich soll die Veröffentlichung noch vor März 2026 stattfinden.

Das Remake soll überarbeitete Grafik, modernisierte Gameplay-Mechaniken und eine verbesserte Open-World-Erfahrung umfassen, die beliebten Seeschlachten und Piraten-Abenteuer inklusive. Außerdem sollen die RPG-Elemente eine höhere Gewichtung erhalten.

Ein kürzlich aufgetauchtes PEGI-Rating für ein Spiel namens „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ befeuert nun erneut die Gerüchte um eine bevorstehende Enthüllung beziehungsweise Veröffentlichung. Aktuell ist das Rating nicht mehr aufrufbar.

Möglicherweise können Fans am Donnerstag während den diesjährigen Game Awards erstmals offizielle Informationen zur Neuauflage des beliebten Assassin’s Creed-Ablegers aus dem Jahr 2013 erwarten.