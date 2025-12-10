Assassin’s Creed IV: Black Flag: PEGI-Rating zu möglichem Remake aufgetaucht

Gerüchte um ein Remake zu Assassin’s Creed Black Flag halten sich mittlerweile seit Jahren. Zuletzt wurden immer mehr Details von verschiedenen Insidern enthüllt, offiziell ist aber weiterhin nichts. Angeblich soll die Veröffentlichung noch vor März 2026 stattfinden.
Das Remake soll überarbeitete Grafik, modernisierte Gameplay-Mechaniken und eine verbesserte Open-World-Erfahrung umfassen, die beliebten Seeschlachten und Piraten-Abenteuer inklusive. Außerdem sollen die RPG-Elemente eine höhere Gewichtung erhalten.
Ein kürzlich aufgetauchtes PEGI-Rating für ein Spiel namens „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ befeuert nun erneut die Gerüchte um eine bevorstehende Enthüllung beziehungsweise Veröffentlichung. Aktuell ist das Rating nicht mehr aufrufbar.
Möglicherweise können Fans am Donnerstag während den diesjährigen Game Awards erstmals offizielle Informationen zur Neuauflage des beliebten Assassin’s Creed-Ablegers aus dem Jahr 2013 erwarten.
Nice, würde mich freuen
Bitte nicht schon wieder ein Remake und dann noch Assassin’s !
Immer her damit war der beste Teil.
Ich gehe auch fest davon aus, dass da was kommt. Für ein Geheimnis sickern da schon viele Infos hervor.
Ich würde es auf jeden Fall spielen
Mittlerweile bin ich wirklich gespannt wie die Ausrichtung ist – ein Remaster welches am Ende nur neue Grafik hat wirds wohl nicht und der Teil hat genug Raum für Verbesserungen.
Würde mich auch freuen wenn’s denn kommt
Wird von vielen wohl gekauft werden, ich bin da raus.
So viel ändern können da nicht wirklich und das es wirklich mehr bietet als das Original bezweifle ich.
Irgendwann wenns komplett im Preis gefallen vielleicht mal, oder es müsste echt sehr gut werden und anders.
Nochmal spiele ich es eh nicht.