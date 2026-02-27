Assassin’s Creed IV: Black Flag: Rätselhafte Änderung heizt Remake-Diskussion weiter an

Assassin’s Creed Black Flag Remaster sorgt mit Amazon-Änderung für neue Spekulationen. Remaster oder Remake? Was wird es werden?

Mitten in einer Phase, in der große Marken verstärkt auf Neuauflagen setzen, sorgt nun eine unscheinbare Anpassung im Hintergrund für Gesprächsstoff. Ohne Ankündigung, ohne Erklärung und ohne offizielles Statement hat sich ein Produkteintrag bei Amazon UK verändert, und genau diese Stille lässt Raum für Spekulationen.

Im Fokus steht das Artbook zu Assassin’s Creed IV Black Flag. Der entsprechende Eintrag bei Amazon UK führte das Buch zuvor unter dem Titel Black Flag Remaster und nannte den 24.03.2026 als Veröffentlichungsdatum. Damit schien zumindest indirekt eine überarbeitete Fassung des beliebten Piraten Abenteuers greifbar.

Inzwischen wurde die Seite jedoch angepasst. Der Titel des Artbooks lautet nun lediglich Untitled. Gleichzeitig wurde das Erscheinungsdatum auf den 31.12.2027 verschoben. Dieses Datum gilt im Handel traditionell als Platzhalter, wenn ein konkreter Termin noch nicht feststeht. Ob es sich dabei um eine reine Systemanpassung handelt oder um eine bewusste Korrektur, bleibt offen.

Auffällig ist vor allem das Verschwinden des Begriffs Remaster aus der Bezeichnung. Diese Änderung wirft Fragen auf. Denkbar wäre eine interne Umbenennung, eine strategische Neuausrichtung oder schlicht eine redaktionelle Bereinigung des Eintrags. Ebenso im Raum steht die Möglichkeit, dass das Projekt unter einem anderen Konzept weitergeführt wird. Eine Neuinterpretation statt einer technischen Überarbeitung wäre theoretisch ebenso denkbar wie eine kurzfristige Veröffentlichung nach dem Vorbild jüngerer Überraschungsankündigungen.

Offizielle Informationen gibt es bislang nicht. Weder zur Natur des Projekts noch zu einem möglichen Veröffentlichungsfenster liegen bestätigte Angaben vor. Auch eine Stellungnahme seitens des Publishers steht aus.

Fest steht lediglich, dass der ursprüngliche Titel angepasst und das Datum deutlich verschoben wurde. Ob sich dahinter eine inhaltliche Neuausrichtung verbirgt oder lediglich eine administrative Korrektur im Hintergrund, bleibt derzeit ungeklärt.