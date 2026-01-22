Assassin’s Creed IV: Black Flag: Remake erscheint nicht vor April 2027 – Gerücht

Ubisoft verschiebt ein unangekündigtes Projekt auf das nächste Geschäftsjahr, es könnte sich dabei um das Remake von Assassin’s Creed Black Flag handeln.

Ein frischer Finanzbericht von Ubisoft sorgt für neue Spekulationen: Der Publisher verschiebt ein unangekündigtes AAA‑Spiel vom Geschäftsjahr 2026 (endet 31. März) auf 2027 (beginnt 1. April).

Obwohl Ubisoft den Titel nicht nennt, ist anzunehmen , dass es sich um das gemunkelte Assassin’s Creed Black Flag Remake mit dem Beinamen „Resynced“ handeln könnte.

Parallel dazu kündigt Ubisoft an, sieben weitere Spiele mit zusätzlicher Entwicklungszeit zu versehen, um höhere Qualitätsstandards zu erreichen und langfristigen Wert zu sichern. Das verschobene Projekt gehört offiziell zu dieser Gruppe.

Die Formulierung im Bericht ist eindeutig: „Das ursprünglich für FY26 geplante, nicht angekündigte Spiel erhält mehr Entwicklungszeit und wird nun erst im nächsten Geschäftsjahr erscheinen.“

Für Fans bedeutet das: Sollte es tatsächlich „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ sein, wäre ein Release nicht vor Frühjahr 2027 realistisch. Bis Ubisoft den Titel enthüllt, bleibt es jedoch bei Spekulationen – aber die Indizien heizen die Gerüchteküche ordentlich an.