Assassin’s Creed IV: Black Flag: Remake erscheint nicht vor April 2027 – Gerücht

Ein frischer Finanzbericht von Ubisoft sorgt für neue Spekulationen: Der Publisher verschiebt ein unangekündigtes AAA‑Spiel vom Geschäftsjahr 2026 (endet 31. März) auf 2027 (beginnt 1. April).
Obwohl Ubisoft den Titel nicht nennt, ist anzunehmen , dass es sich um das gemunkelte Assassin’s Creed Black Flag Remake mit dem Beinamen „Resynced“ handeln könnte.
Parallel dazu kündigt Ubisoft an, sieben weitere Spiele mit zusätzlicher Entwicklungszeit zu versehen, um höhere Qualitätsstandards zu erreichen und langfristigen Wert zu sichern. Das verschobene Projekt gehört offiziell zu dieser Gruppe.
Die Formulierung im Bericht ist eindeutig: „Das ursprünglich für FY26 geplante, nicht angekündigte Spiel erhält mehr Entwicklungszeit und wird nun erst im nächsten Geschäftsjahr erscheinen.“
Für Fans bedeutet das: Sollte es tatsächlich „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ sein, wäre ein Release nicht vor Frühjahr 2027 realistisch. Bis Ubisoft den Titel enthüllt, bleibt es jedoch bei Spekulationen – aber die Indizien heizen die Gerüchteküche ordentlich an.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das alles lässt mich hoffen, dass Ubisoft es endlich kapiert hat und seine Ausrichtung wieder in Richtung 2013 bis 2019 rückt.
Irgendwie hab ich keine Hoffnung mehr für Ubisoft übrig, das alles stimmt mich doch sehr negativ.
WTF?! Ubisoft trollt uns doch nur noch 😅
Hab nie ein AC gespielt, meine Frau ist ja eher der AC Fan auch wenn sie schon seit Odyssey sehr enttäuscht war, Black Flag mochte sie extrem, vielleicht wird mein erstes AC deshalb Black Flag Remake…mal sehen.
Hoffentlich ist es dann auch soweit remaked das es auch die Nextgen gut ausnutzt. Wenn diese wirklich nächstes Jahr kommen sollte.
Ich frage mich warum bzw. ob ein remake zu dem Spiel eigentlich notwendig ist und warum man die Zeit nicht in andere Spiele investiert!? Sicherlich war es damals ein guter Teil aber braucht man nach mehr als 10 Jahren ein remake?
Da Skull& Bones relativ kacke war, kann man nur ja sagen.
So ein richtig gutes Piraten Game was man alleine zocken kann gibt es kaum und BF hat sehr viel richtig gemacht. Meinetwegen können die auch den ganzen Assassinen Teil auch rauslassen, der war das einzige was gestört hat 😅
War doch erst das Gerücht das es dieses Jahr erscheint 🤔.
Dann ist das wohl 1nes der Verschiebungen
Ubisoft dann mit 0 spielen dieses Jahr?