Assassin’s Creed IV: Black Flag: Remake mit mehr RPG und weniger Story – Gerücht

Image: Ubisoft

Im Assassin’s Creed Black Flag Remake ist der Fokus mehr RPG-basiert, besagt ein neues Gerücht.

Zum bislang unangekündigten Remake des Spiels Assassin’s Creed Black Flag gibt es wieder neue Gerüchte.

Diesmal betrifft es angebliche Änderungen beim Gameplay und auch der Story.

Laut einem Gerücht von Jeux Vidéo Magazine (via InsiderGaming) wird man den modernen Teil der Handlung weglassen. Das Augenmerk liegt demnach mehr auf den Protagonisten Edward Kenway.

Beim Gameplay liegt der Fokus mehr auf dem Rollenspiel, wie man es zuletzt von den Teilen Origins und Shadows her kennt.

Zum angeblichen Release heißt es, dass es Anfang 2026 so weit sein könnte.

Noch ist ungewiss, was an den Gerüchten zum Remake einer der beliebtesten Teile der Assassin’s Creed-Reihe dran ist.

Quelle
