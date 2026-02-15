Assassin’s Creed IV: Black Flag: Remake soll im April enthüllt werden – Insider

Leak: Assassin’s Creed Black‑Flag‑Remake steht angeblich bereit – Reveal im April erwartet, nachdem Ubisoft die Enthüllung verschoben haben soll.

Laut einem neuen Bericht von Insider-Gaming steht das Assassin’s Creed: Black Flag Remake kurz vor seiner offiziellen Enthüllung.

Die Seite berichtet, dass Ubisoft den Reveal ursprünglich früher geplant hatte, dieser jedoch aus dem aktuellen Geschäftsjahr heraus verschoben wurde. Nun soll die Präsentation im April stattfinden.

Der Bericht fasst die aktuelle Lage so zusammen:

„Ein Spiel, das weiterhin kommt, ist das Assassin’s Creed: Black Flag Remake. Die neuesten Gerüchte deuten darauf hin, dass eine Enthüllung im April stattfinden wird, nachdem sie aus dem aktuellen Geschäftsjahr verschoben wurde.“

Das Remake gilt als eines der am heißesten erwarteten Projekte der Reihe, da Black Flag bis heute zu den beliebtesten Teilen zählt – vor allem wegen seines Piraten‑Settings, der offenen See und des ikonischen Schiffskampfs.

Mit einem möglichen Reveal im April könnte Ubisoft die nächste große Phase der Assassin’s‑Creed‑Roadmap einläuten. Fans warten gespannt darauf, wie tiefgreifend das Remake ausfallen wird und ob Ubisoft die Seeschlachten, das Karibik‑Setting und die Story rund um Edward Kenway modernisiert.