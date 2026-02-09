Assassin’s Creed IV: Black Flag: Remake wird nicht auf State of Play gezeigt – Gerücht

Insider dämpft Erwartungen: Assassin’s Creed IV: Black Flag Remake soll nicht bei der State of Play gezeigt werden.

Diese Woche könnte einen eine neue Ausgabe der State of Play stattfinden. Offiziell bestätigt ist das nicht, aber die Spekulationen darüber, welche Spiele Sony zeigen könnte, laufen bereits heiß.

Insider shinobi602 sorgt dabei für eine wichtige Einordnung. Laut ihm wird das Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag nicht Teil der Show sein. Das Projekt existiert zwar weiterhin, doch Ubisoft soll es für ein anderes Reveal‑Fenster zurückhalten.

Gleichzeitig betont shinobi602, dass sowohl Ankündigung als auch Release des Remakes nicht mehr weit entfernt seien – nur eben nicht im Rahmen dieser mutmaßlichen State of Play.

Was Sony stattdessen zeigen könnte, bleibt offen. Die Community spekuliert über alles von First‑Party‑Updates bis zu Third‑Party‑Überraschungen, doch bis zur offiziellen Bestätigung bleibt alles im Bereich der Gerüchte.