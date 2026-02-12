Assassin’s Creed IV: Black Flag: Remaster Artbook auf Amazon gesichtet

Ein neues Artbook deutet auf frische Black‑Flag‑Aktivität hin: Titan Books übernimmt erneut die Veröffentlichung.

Auf Amazon ist ein Art Book zum Assassin’s Creed Black Flag Remaster aufgetaucht – ein Eintrag, der sofort Spekulationen in der Community ausgelöst hat.

Der gelistete Verlag ist Titan Books, ein Name, der für Fans der Reihe längst vertraut ist.

Titan Books begleitet die Marke seit 2012 und hat über die Jahre zahlreiche Artbooks, offizielle Guides und Lore‑Publikationen zu Assassin’s Creed veröffentlicht. Dass ausgerechnet dieses Studio erneut als Herausgeber auftaucht, verleiht dem Eintrag zusätzliche Glaubwürdigkeit und lässt vermuten, dass Ubisoft hinter den Kulissen an einer erweiterten oder überarbeiteten Fassung des Piraten‑Abenteuers arbeitet.

Ob das Artbook ein Vorbote für eine baldige Ankündigung ist, bleibt offen – doch der Zeitpunkt wirkt alles andere als zufällig. Fans beobachten den Eintrag nun genau und hoffen auf ein Comeback eines der beliebtesten Teile der Serie.

Das Assassin’s Creed Black Flag Remaster Artbook soll am 24. März 2026 erscheinen!