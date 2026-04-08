Assassin’s Creed IV: Black Flag: Resynced-Remake wird nächste Woche angekündigt – Gerücht

Ein neues Remake von Assassin’s Creed Black Flag könnte schon bald offiziell angekündigt werden.

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass das Remake von Assassin’s Creed IV Black Flag unter dem Titel „Resynced“ bereits in Kürze vorgestellt werden könnte. Die offizielle Ankündigung soll laut aktuellen Informationen für den 16. April geplant sein.

Die Hinweise stammen aus internen Quellen sowie Brancheninsidern, die bereits seit einiger Zeit von einem Veröffentlichungsfenster im April sprechen. Demnach könnte Ubisoft die Neuauflage gezielt im mittleren Aprilzeitraum enthüllen, wobei es sich bislang nicht um bestätigte Angaben handelt.

Internen Dokumenten zufolge könnte das Projekt zudem im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 erscheinen, was einem Zeitraum zwischen Juni und August entsprechen würde. Teilweise wird sogar ein möglicher Release im Juli diskutiert, allerdings bleibt diese Angabe unbestätigt und ist mit Vorsicht zu betrachten.

Das Remake könnte für Ubisoft eine wichtige Rolle im aktuellen Geschäftsjahr spielen. Zusammen mit weiteren geplanten Veröffentlichungen, darunter ein neues Ghost-Recon-Projekt, soll „Resynced“ dazu beitragen, die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu stärken und das Portfolio strategisch zu erweitern.