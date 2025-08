Assassin’s Creed IV: Black Flag: Sprecher wegen Remake-Andeutungen fast verklagt

Reichlich Ärger scheint sich Matt Ryan eingehandelt zu haben, als er Andeutungen zu einem Remake von Assassin’s Creed Black Flag machte.

Bei einer Autogrammstunde wurde er auf die Andeutung angesprochen und erneut danach befragt.

Diesmal verhielt er sich zurückhaltender und sprach mit bedacht. Er habe keine Ahnung von einem Remaster. Wegen der Aussage, die mit dem Handy aufgenommen wurde, hätte „die Firma“ ihm gedroht, ihn zu verklagen. Daher sage er nichts mehr.

Neben den Andeutungen von Ryan könnten jüngst entdeckte neue Features für die Steam-Version des Spiels ebenfalls auf ein Remake hindeuten.

Damn so it seems like Matt Ryan (voice actor for Edward Kenway) got into deep trouble with Ubisoft for hinting at the Black Flag Remake to that other guy..

He didn’t realize he was being recorded😵 pic.twitter.com/2Vy8g6pMRr

— The Hidden One (@TheHiddenOneAC) July 31, 2025