Assassin’s Creed IV: Black Flag: Ubisoft erkennt das Resynced-Remake erstmals öffentlich an

Ubisoft hat die Existenz von Assassin’s Creed: Black Flag Resynced offiziell bestätigt und damit den jahrelangen Gerüchten ein Ende gesetzt.
Die Bestätigung erfolgte im Rahmen eines großen Franchise‑Updates, in dem Ubisoft mehrere kommende Projekte vorstellte und erstmals eine Concept-Art-Grafik sowie den offiziellen Titel des Remakes zeigte.
3 Kommentare
Cool 😁, habs letztes Jahr erst mal wieder durchgezockt, zumindest die Auflösung war zu gering 😂. Immer her mit dem Remake.
Bei mir bleibt aber Syndicate Platz 1 aber BF ist dennoch weit oben.
Wurde auch Zeit, ich hoffe es wird gut.
Cool👍🏼wird vielleicht mein erstes Assassins Creed was ich zocken werde.