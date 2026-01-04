Assassin’s Creed IV: Black Flag: Ubisoft heizt die Resynced-Gerüchteküche mit Piraten‑Teaser an

Ein Neujahrsgruß von Ubisoft Nordic steht im Mittelpunkt einer Formulierung, die einen klaren Piratenbezug herstellt und alle denken gleich an Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

In dem veröffentlichten Beitrag heißt es, dass Piraten ihre Schiffe vorbereiten, was Assassin’s Creed Black Flag Resynced in den Fokus rückt und den Hinweis auf ein mögliches Remake gibt. Die Zeile stammt aus einem kurzen Vers, den Ubisoft Nordic zum Jahreswechsel geteilt hat.

From 2025 to 2026 our hype bar never dips,

Assassins parkour rooftops while pirates ready their ships.

Operators breach in with tactical flips,

Another year of Ubi worlds at our fingertips. We wish you a Safe and Happy New Year!

Der Post verbindet mehrere Ubisoft‑Reihen, doch die Piratenformulierung wird direkt mit Assassin’s Creed Black Flag Resynced verknüpft. Die Meldung beschränkt sich auf diesen Hinweis und die Tatsache, dass Ubisoft den Text am 31. Dezember 2025 veröffentlicht hat.

Weitere Angaben zu Inhalten oder einem offiziellen Termin liegen nicht vor, jedoch wird spekuliert, dass eine Ankündigung zeitnah erfolgen könnte.