Assassin’s Creed IV: Black Flag: Ubisoft lädt plötzlich Musik hoch – steht eine große Ankündigung kurz bevor?

Ubisoft hat begonnen, Musik aus Assassin’s Creed Black Flag auf YouTube hochzuladen, darunter komplette Soundtrack‑Playlists und einzelne Tracks wie das ikonische Main Theme.

Die Uploads wirken nicht zufällig: Sie erscheinen gesammelt und frisch kuratiert auf dem offiziellen Ubisoft‑Music‑Kanal, was die Community sofort in Alarmbereitschaft versetzt hat.

Black Flag gehört zu den beliebtesten Teilen der Reihe, und wenn ein Publisher plötzlich alte Musik neu veröffentlicht, deutet das oft auf eine bevorstehende Ankündigung hin – sei es ein Remaster, ein Remake oder ein thematisch verwandtes Projekt. Die Sea‑Shanty‑Playlist wurde ebenfalls aktualisiert und rückt die Piratenatmosphäre erneut in den Fokus.

Ob Ubisoft wirklich etwas plant, ist noch unbestätigt, aber das Timing und die Menge der Uploads lassen die Gerüchteküche zu Assassin’s Creed Black Flag Resynced seit Wochen brodeln. Fans rechnen jedenfalls jetzt schon mit einer Enthüllung in naher Zukunft.

Hier die alte Musik-Playlist: