Assassin’s Creed Mirage: Collector’s Edition für Xbox vorbestellbar

Ubisoft hat in dieser Woche nicht nur einen neuen Gameplay-Trailer zu Assassin’s Creed Mirage gezeigt. Mit dem 12. Oktober 2023 steht auch der Release-Termin des Actionspiels fest, in dem Spieler in die Rolle des Straßendiebs Basim schlüpfen werden.

Im Microsoft Store kann Assassin’s Creed Mirage digital in der Standard und der Deluxe Editionen vorbestellt werden. Da man sich digitale Spiele aber nicht so schön ins Regal stellen kann, hat Ubisoft auch noch eine physische Collector’s Edition im Angebot.

Die Assassin’s Creed Mirage Collector’s Edition umfasst:

Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition inklusive: Deluxe Edition Paket: Schaltet eine von Prince of Persia inspirierte Montur, einen Adler, ein Reittier, Waffen und mehr frei.

Weitere digitale Inhalte: Artbook Soundtrack

Physische Inhalte: 32 cm große Basim-Figur Exklusives Steelbook Karte von Baghdad Mini-Artbook Basims Brosche Spiel-Soundtrack mit ausgewählten Tracks



Die Assassin’s Creed Mirage Collector’s Edition könnt ihr zum derzeitigen Preis von 149,98 Euro bei Amazon vorbestellen.

Assassin’s Creed Mirage digital für Xbox vorbestellen