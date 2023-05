Assassin’s Creed Mirage: Deluxe Edition, Bonus Quest und mehr

Ubisoft gab bereits bekannt, dass Assassin’s Creed Mirage, der nächste Teil der Assassin’s Creed-Reihe, weltweit am 12. Oktober erscheinen wird.

Der neue Trailer zeigte dabei Basim, wie er, ausgebildet von den Verborgenen, seine Werkzeuge und Fähigkeiten einsetzt, um seine Ziele aufzuspüren und zu eliminieren.

Basim zählt zu den flinksten und einfallsreichsten Assassinen innerhalb der Assassin’s Creed-Reihe. Sein besonderes Gameplay setzt den Schwerpunkt auf Stealth- und tödliche Assassinen-Techniken und bietet neue Fähigkeiten wie Attentäter-Konzentration, die es Basim ermöglicht, mehrere Feinde hintereinander zu markieren und auszuschalten.

Zusätzlich zeigen die Gameplay-Szenen das lebhafte Treiben in der Stadt Bagdad, deren Dichte und vertikale Bewegungsfreiheit den Spielenden vielfältige Möglichkeiten bietet, Basims Parkour-Talent einzusetzen, um sich ihren Zielen schnell zu nähern.

Das Video könnt ihr euch noch einmal hier anschauen:

Assassin’s Creed Mirage wird unter Leitung des Studios Ubisoft Bordeaux entwickelt, dem Studio hinter der Erweiterung Assassin’s Creed Valhalla: Zorn der Druiden, und stellt eine Hommage an die Serie und insbesondere an den ersten Assassin’s Creed-Teil dar.

Es lädt Spieler dazu ein, in ein prächtiges Bagdad des 9. Jahrhunderts einzutauchen, auf dem Höhepunkt seines Goldenen Zeitalters. Assassin’s Creed Mirage bietet ein fokussiertes, narratives Action-Adventure-Erlebnis mit modernisierten Gameplay-Elementen im Bereich Parkour, Stealth und Attentaten, jenen Elementen, die die Assassin’s Creed-Reihe seit über 15 Jahren auszeichnen.

In diesem Schlüsselmoment der Geschichte schlüpfen die Spieler in die Rolle von Basim Ibn Is’haq, einem Straßendieb mit mysteriöser Vergangenheit, der sich auf einer Suche nach Antworten den Verborgenen in Alamut anschließt. Basim wird dabei von zwei talentierten Schauspielern vertont: In der englischen Fassung leiht Lee Madjoub seine Stimme, während Eyad Nassar die arabische Version einspricht. Assassin’s Creed: Mirage ist das erste Assassin’s Creed-Spiel, das weltweit mit einer vollständigen arabischen Lokalisierung veröffentlicht wird, einschließlich Text und Stimme. Sie gesellen sich zu der ausgezeichneten Besetzung von Mirage, zu welcher bereits Shohreh Aghdashloo gehört, die Roshan, Basims Mentorin bei den Verborgenen, einspricht.

Assassin’s Creed Mirage kann ab sofort für PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X | S, Xbox One, Amazon Luna sowie für Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store vorbestellt werden. Zudem können Spieler auch Ubisoft+ abonnieren, um direkt zum Start der Veröffentlichung Zugang zu erhalten.

Vorbestellungen sind sowohl für die Assassin’s Creed: Mirage Standard Edition, als auch für die Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition und das Collector’s Case möglich.

Ein Video zur Deluxe Edition ist hier zu finden:

Fans, die Assassin’s Creed Mirage vorbestellen, erhalten zum Start des Spiels eine Bonus-Quest namens „Die vierzig Räuber“, in der die Spieler die Geheimnisse der legendären Höhle von Ali Baba aufdecken.

Die Assassin’s Creed Mirage Collector’s Edition könnt ihr zum derzeitigen Preis von 149,98 Euro bei Amazon vorbestellen. Details zur Edition findet ihr hier.