Assassin’s Creed Mirage: Erste Bilder zum Spiel aufgetaucht

Angeblich erscheint Assassin’s Creed Mirage (Codename Rift) nächstes Jahr im Frühling und wird Spieler nach Bagdad führen. Wir hatten am Dienstag darüber berichtet.

Jetzt sind im Netz zwei erste Bilder zu Assassin’s Creed Mirage aufgetaucht. Wir wissen natürlich nicht, ob die Bilder von SynthPotato auf Twitter echt sind.

Here’s the first look at #ACMirage everyone, I believe this isn’t out in the public yet, I can’t verify whether it’s 100% legit or not but it definitely seems credible, Curious what ppl think, We have a hooded assassin in the forefront of the series again🤔 @_Tom_Henderson_ pic.twitter.com/HOdJN63ayC

— Synth Potato (Ameer) 🥔 (@SynthPotato) September 1, 2022