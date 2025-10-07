Assassin’s Creed Mirage: Gratis-Update Valley of Memory erscheint im November

Anlässlich des zweiten Jahrestages der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Mirage, kündigte Ubisoft via Dev-Stream ein großes kostenloses Inhaltsupdate namens Valley of Memory an, das allen Besitzer von Assassin’s Creed Mirage bis zu sechs Stunden Spielzeit und eine neue packende Handlung bieten wird.

Valley of Memory spielt zeitlich vor dem Ende der Hauptkampagne und beginnt damit, dass Basim erfährt, dass sein lange verschollener Vater möglicherweise noch lebt – in Al-Ula. Um dem Gerücht nachzugehen und die Wahrheit herauszufinden, begibt sich Basim auf die Reise und findet heraus, dass das Tal von Al-Ula von einer Bande gefährlicher Banditen bedroht und sein Vater vermisst wird.

Valley of Memory führt eine neue Region mit einer eigenen Karte ein. Auf die Spieler wartet eine neue Hauptmission sowie neue Attentatsziele, Nebenmissionen, Aufträge und weitere Inhalte.

Basim ist es nun auch möglich, an verschiedenen Orten die Oud zu spielen, vorausgesetzt, man hat die Notenblätter in verschiedenen Parkour-Herausforderungen erfolgreich eingesammelt. Valley of Memory bietet zudem kreative Neuerungen der klassischen „Black Box“-Missionen von Assassin’s Creed, doch mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.

Die Handlung von Valley of Memory ist im 9. Jahrhundert in Al-Ula angesetzt, einem geschichtsträchtigen Tal mit beeindruckenden Landschaften. Spieler können Orte wie die Altstadt von Al-Ula, die Festung Musa Ibn Musayr, das Tal der Steine oder die imposante Nekropole von Hegra erkunden. Doch sie müssen während ihrer Reise immer auf der Hut sein, denn die Räuber haben überall in der Wüste Hinterhalte vorbereitet, um ungebetene Gäste abzufangen.

Mit dem Update Valley of Memory werden auch allgemeine Spielverbesserungen für Assassin’s Creed Mirage eingeführt, die sowohl für das neue Gebiet Al-Ula gelten als auch für die Hauptgeschichte in Bagdad. Mehr Informationen zu den Verbesserungen gibt es in diesem Blogpost.