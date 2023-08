Assassin’s Creed Mirage: Karte zeigt Spielwelt von Bagdad

Der Collector’s Edition von Assassin’s Creed Mirage liegt unter anderem eine Karte von Bagdad bei. In Bild zeigt die Karte jetzt erstmals komplett und lässt einen Blick in die Größe der Spielwelt und wichtigen Orten zu.

Die Karte des Spiels, die von AccessTheAnimus gepostet wurde, zeigt demnach eine kleine Spielwelt. Die letzten Teile der Reihe hatten riesige Welten zum Erkunden zu bieten. Mit Mirage schraubt Ubisoft bekannt ein wenig zurück und entwickelt ein Spiel in einem kleineren Maßstab, worüber Creative Director Stéphane Boudon schon im Januar sprach.

Assassin’s Creed Mirage erreichte kürzlich erst den Goldstatus und wurde sogar um eine Woche vorgezogen. Der neue Release-Termin ist der 5. Oktober.

Here is a first look at the collectible map of #AssassinsCreed Mirage from the Amazon exclusive / Launch editions of the game!

It highlights locations such as:

🟡 Baghdad / Madīnat as-Salām

🟡 Abbasiyah, Harbiyah and Karkh districts

🟡 Dur-Kurigalzu

🟡 Al-Anbar

🟡 Jariariyah… pic.twitter.com/DOGAuXfmwO

— Access The Animus (@AccessTheAnimus) August 18, 2023