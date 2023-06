Assassin’s Creed Mirage: Klassisches Assassinen Gameplay auf der Ubisoft Forward

15 Jahre hat die erfolgreiche Assassin’s Creed Serie mittlerweile auf dem Buckel. Vom ersten Ausflug mit Altair ins Heilige Land über Ezios Abenteuer in Rom bis hin zum Wikinger-Epos mit Eivor entwickelte sich das Franchise kontinuierlich weiter.

Die Kritik einiger Fans der ersten Stunde: Mit dem leisen Meucheln der ersten Serienableger hätte die neue Open-Word-Action nur noch wenig zu tun. Mit Assassin’s Creed Mirage möchte Ubisoft nun den Schulterschluss aus Tradition und Moderne schaffen – und kehrt spielerisch zurück zu den Wurzeln.

Entwickelt wird die Hommage an klassische Assassin’s Creed Titel von Ubisoft Bordeaux, einem noch relativ neuen Studio, welches über 400 Entwicklerinnen und Entwickler anderer Ubisoft-Studios vereint. Zusätzlich arbeitet man im Ubisoft-Netzwerk mit insgesamt zwölf weiteren Studios zusammen, um die Atmosphäre der ersten Teile einzufangen.

Hinter all dem steht die Frage: Was macht das Leben und Wirken eines Assassinen aus? Hierfür kehrt ihr in Assassin’s Creed Mirage nicht nur ins Bagdad des 9. Jahrhunderts zurück, sondern dürft auch auf ein klassisches Bewegungs- sowie Waffenarsenal zurückgreifen.

Klassisches Gameplay, klassisches Setting

Der Fokus liegt wieder klar auf dem Stealth- sowie Parcours-Gameplay, durch das so viele Fans Assassin’s Creed lieben gelernt haben. Hierfür sorgen die engen, gewundenen Gassen Bagdads, die dicht zusammenstehenden Häuser mit ihren malerischen Dächern sowie die belebten Hauptstraßen. Denn selbstverständlich gehört auch das Verstecken in Menschenmengen wieder zu eurem Repertoire.

So beobachtet ihr unerkannt eure Ziele, schleicht euch leise an diese heran, ehe ihr sie mit der versteckten Klinge final zur Strecke bringt. Für die anschließende Flucht flitzt ihr gestapelte Kisten hinauf, schwingt euch an Blumenkübeln um Häuserecken herum, hüpft von Holzbalken zu Holzbalken oder versteckt euch in Pavillons auf Dächern.

Wenn euch diese Szenen herrlich vertraut vorkommen, werdet ihr auch euer Assassinen-Zubehör zu schätzen wissen: Rauchbomben, Betäubungspfeile, Wurfmesser – all dies nutzt ihr, um Ziele lautlos auszuschalten. Laut den Entwicklern sollen direkte Kämpfe lediglich das letzte Mittel sein, um euch zu verteidigen. Das lautlose Ausschalten als mächtiger Assassine steht im Vordergrund.

Basim, der „neue“ Held

Den Schulterschluss mit der Moderne schafft Assassin’s Creed Mirage nicht nur durch die aktuelle Engine sowie neue Animationen, sondern auch durch euren Hauptcharakter. Ihr übernehmt die Rolle des aus Valhalla bekannten Basim, dessen Coming of Age Geschichte vom Straßendieb zum Hidden One ihr begleitet.

Dabei soll Basim nicht nur in die Geheimnisse des Ordens eingeführt werden, sondern diese auch hinterfragen. Typisch Coming of Age versucht ihr, euren Platz in der Gesellschaft sowie eure eigene Identität zu finden. Ihr zweifelt, ob die Ziele der Assassinen wirklich so selbstlos sind und erkundet, was es wirklich bedeutet, frei zu sein.

Neben fiktiven Charakteren, wie eurer Mentorin Roshan oder eurer Kindheitsfreundin Nehal, begegnet ihr ganz im Stile der Serie historischen Persönlichkeiten wie dem Revolutionsanführer Ali ibn Muhammad, der eure Weltanschauungen herausfordert.

Lautloses Schleichen wie in alten Zeiten

Das bereits gezeigte Gameplay aus Assassin’s Creed Mirage macht Hoffnung, dass die Rückkehr zu den Serienwurzeln funktioniert. An einem Schwarzen Brett sucht sich Basim eine Assassinen-Mission aus, die ihn in den Palast von Bagdad führt, um den Captain der Stadtwache auszuschalten. Zuvor erhaltet ihr die Option, beim Händler eures Vertrauens euer Zubehör aufzustocken.

Wie bereits in Origins, Odyssey und Valhalla begleitet euch ein Adler, welchen ihr als Kundschafter nutzen dürft. Habt ihr euer Ziel identifiziert, schleicht ihr euch leise durch die Umgebung, um euch diesem zu nähern. Je nach Auftraggeber erhaltet ihr Bonus-Ziele, etwa keinen Schaden bei der Mission zu nehmen.

In der Gameplay-Demo nutzt Basim Menschenmengen, um sich vor den Wachen zu verstecken, wirft Knallkörper, um diese abzulenken und schaltet Späher auf Aussichtspunkten aus, um den Weg für seinen Adler Enkidu freizuräumen. Auch Kombo-Attentate sind möglich, mit denen ihr mehrere Feinde gleichzeitig ausschaltet. Nachdem euer Ziel liquidiert wurde, legt ihr schnell eine Stolperfalle, um euch den Fluchtweg freizuräumen – und entkommt in die belebten Straßen Bagdads.

Wann erscheint Assassin’s Creed Mirage?

Ob das Gesamterlebnis an die Ursprünge der Serie heranreicht, dürft ihr am 12. Oktober erleben, wenn Assassin’s Creed Mirage offiziell auf der Xbox erscheint. Die Standard-Edition wird dabei 50 € kosten, die Deluxe-Edition für 60 € zu haben sein. Vorbesteller erhalten eine Zusatzquest über Alibaba und die 40 Räuber kostenfrei dazu.