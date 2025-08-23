Assassin’s Creed Mirage: Kostenlose Überraschung angekündigt

12 Autor: , in News / Assassin’s Creed Mirage
Übersicht
Image: Ubisoft

Kostenloses Story-Update und mehr für Assassin’s Creed Mirage angekündigt!

Ubisoft hat für Assassin’s Creed Mirage ein kostenloses Update angekündigt, das euch später im Jahr zur Verfügung stehen wird.

Im Mittelpunkt des Updates steht ein neues Story-Kapitel mit zusätzlichen Missionen, das euch in die historische Stadt AlUla im 9. Jahrhundert führt.

Diese neue Region erweitert das bisherige Spielgebiet und bietet euch neue Möglichkeiten zur Erkundung und Interaktion.

Neben den inhaltlichen Erweiterungen werdet ihr auch von technischen Verbesserungen profitieren, die sowohl für das Hauptspiel als auch für die neue Umgebung gelten.

Das Update wird euch ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt und soll das Spielerlebnis in Assassin’s Creed Mirage weiter vertiefen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Assassin’s Creed Mirage

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. wussii 43370 XP Hooligan Schubser | 23.08.2025 - 14:41 Uhr

    Und trotzdem bekommt Ubisoft immer soviel Hass ab 😄. Freu mich sehr drauf…AC Mirage hatte einfach so ein tolles setting 🥰

    0

Hinterlasse eine Antwort