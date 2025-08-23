Assassin’s Creed Mirage: Kostenlose Überraschung angekündigt

Kostenloses Story-Update und mehr für Assassin’s Creed Mirage angekündigt!

Ubisoft hat für Assassin’s Creed Mirage ein kostenloses Update angekündigt, das euch später im Jahr zur Verfügung stehen wird.

Im Mittelpunkt des Updates steht ein neues Story-Kapitel mit zusätzlichen Missionen, das euch in die historische Stadt AlUla im 9. Jahrhundert führt.

Diese neue Region erweitert das bisherige Spielgebiet und bietet euch neue Möglichkeiten zur Erkundung und Interaktion.

Neben den inhaltlichen Erweiterungen werdet ihr auch von technischen Verbesserungen profitieren, die sowohl für das Hauptspiel als auch für die neue Umgebung gelten.

Das Update wird euch ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt und soll das Spielerlebnis in Assassin’s Creed Mirage weiter vertiefen.