Assassin’s Creed Mirage: Stealth und KI-Verbesserungen im Detail

Assassin’s Creed Mirage möchte sich spielerisch an früheren Teilen der Reihe orientieren und im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger Assassin’s Creed Valhalla ein kompakteres und fokussierteres Spielerlebnis mit Schwerpunkt auf Parkour und Stealth bieten.

Wie Creative Director Stephane Boudon im Interview mit Game Rant erklärt, kommt in Assassin’s Creed Mirage dazu ein überarbeitetes Entdeckungssystem mit drei Stufen sowie verbesserter KI-Interaktionen zum Einsatz:

„Als wir mit der Arbeit an Assassin’s Creed Mirage begannen, war es für uns sehr wichtig, ein zuverlässiges Entdeckungssystem zu haben, also haben wir der KI mehr Verhaltensmuster hinzugefügt. Man wird in der Lage sein, ein bisschen mit ihnen zu spielen.“

„Wir haben jetzt drei verschiedene Zustände. Zunächst haben wir einen Warnzustand, während dem Spieler noch ziemlich leicht entkommen können, und es ist nur eine Warnphase für den Spieler. Wir haben den Suchzustand, der dazu führt, dass NPCs nach euch suchen und versuchen, euch auf die Spur zu kommen. Und zu guter Letzt haben wir die Kampf- und Konflikt-Phase. Alle diese Schritte werden dem Spieler klar dargestellt, und man kann damit spielen. Wir haben auch viel Mühe in die KI-Interaktionen gesteckt, also wird sich die Entdeckung in den Reihen der KI verbreiten, und wir haben auch viele verschiedene Archetypen erstellt, die mit all diesen Verhaltensmustern der Zustände spielen werden. Einige sind beispielsweise in der Lage, mit ihrem Horn Verstärkung zu rufen.“