Assassin’s Creed Mirage: Tal der Erinnerung bringt neue Abenteuer, Story-Inhalte und Fähigkeiten für Basim

Heute um 9AM PT / 18:00 CEST wird das große Update „Tal der Erinnerung“ für Assassin’s Creed Mirage offiziell vorgestellt. Dieses kostenlose Update feiert den zweiten Geburtstag des Spiels und erweitert die Welt von Assassin’s Creed Mirage um neue Missionen, Herausforderungen und Gameplay-Inhalte.
Mit dem „Tal der Erinnerung“-Update bietet Assassin’s Creed Mirage sowohl langjährigen Fans als auch neuen Spielern die Möglichkeit, tiefer in Basims Geschichte einzutauchen, seine Fertigkeiten auszubauen und neue, spannende Bereiche zu erkunden. Das Update ist ein bedeutender Schritt, um die Welt von Assassin’s Creed Mirage weiter auszubauen und die Spielerfahrung zu vertiefen.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info 👍🏻 Bin gespannt. 🙂
Oh ja brauch dann wieder Platz auf der Platt blöd 😀
Sehr geil, bin echt gespannt. Assassin’s Creed Mirage hat mir Spaß gemacht, steige gerne wieder ein.
Cool ich bin gespannt was uns erwartet. Ich hab mix zocken extra auf den DLC gewartet. 😀
Vielen Dank an das großzügige Saudi-Arabien, das uns so „selbstlos“ den großen DLC bezahlt hat.