Assassin’s Creed Mirage: Tal der Erinnerung bringt neue Abenteuer, Story-Inhalte und Fähigkeiten für Basim

Heute um 9AM PT / 18:00 CEST wird das große Update „Tal der Erinnerung“ für Assassin’s Creed Mirage offiziell vorgestellt. Dieses kostenlose Update feiert den zweiten Geburtstag des Spiels und erweitert die Welt von Assassin’s Creed Mirage um neue Missionen, Herausforderungen und Gameplay-Inhalte.

Mit dem „Tal der Erinnerung“-Update bietet Assassin’s Creed Mirage sowohl langjährigen Fans als auch neuen Spielern die Möglichkeit, tiefer in Basims Geschichte einzutauchen, seine Fertigkeiten auszubauen und neue, spannende Bereiche zu erkunden. Das Update ist ein bedeutender Schritt, um die Welt von Assassin’s Creed Mirage weiter auszubauen und die Spielerfahrung zu vertiefen.