Assassin’s Creed Mirage: Tal der Erinnerung bringt neue Abenteuer, Story-Inhalte und Fähigkeiten für Basim

5 Autor: , in News / Assassin’s Creed Mirage
Übersicht
Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Mirage feiert zweiten Geburtstag mit riesigem kostenlosen Update – Tal der Erinnerung bringt neue Abenteuer, Story-Inhalte und Fähigkeiten für Basim!

Heute um 9AM PT / 18:00 CEST wird das große Update „Tal der Erinnerung“ für Assassin’s Creed Mirage offiziell vorgestellt. Dieses kostenlose Update feiert den zweiten Geburtstag des Spiels und erweitert die Welt von Assassin’s Creed Mirage um neue Missionen, Herausforderungen und Gameplay-Inhalte.

Mit dem „Tal der Erinnerung“-Update bietet Assassin’s Creed Mirage sowohl langjährigen Fans als auch neuen Spielern die Möglichkeit, tiefer in Basims Geschichte einzutauchen, seine Fertigkeiten auszubauen und neue, spannende Bereiche zu erkunden. Das Update ist ein bedeutender Schritt, um die Welt von Assassin’s Creed Mirage weiter auszubauen und die Spielerfahrung zu vertiefen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Assassin’s Creed Mirage

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Robilein 1161670 XP Xboxdynasty Legend Gold | 06.10.2025 - 08:13 Uhr

    Sehr geil, bin echt gespannt. Assassin’s Creed Mirage hat mir Spaß gemacht, steige gerne wieder ein.

    0
  4. RumRoGERs 98125 XP Posting Machine Level 4 | 06.10.2025 - 08:27 Uhr

    Cool ich bin gespannt was uns erwartet. Ich hab mix zocken extra auf den DLC gewartet. 😀

    0
  5. EdgarAllanFloh 105160 XP Hardcore User | 06.10.2025 - 08:40 Uhr

    Vielen Dank an das großzügige Saudi-Arabien, das uns so „selbstlos“ den großen DLC bezahlt hat.

    0

Hinterlasse eine Antwort