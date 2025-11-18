Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memor fügt kostenlose Inhalte hinzu

Image: Ubisoft

Sechs Stunden neue Inhalte und viele Verbesserungen bringt heute der Valley of Memory DLC für Assassin’s Creed Mirage.

Zum zweijährigen Jubiläum veröffentlicht Ubisoft heute ein neues Update für Assassin’s Creed Mirage.

Mit dem Update erhalten Spieler den „Valley of Menory“ DLC kostenlos, der sechs Stunden neue Inhalte mit Basim hinzufügt. So sind eine neue Region und Weltaktivitäten verfügbar.

Zusätzlich wurden viele Verbesserungen im Gameplay vorgenommen, darunter beim Parkour und der Steuerung.

Ein von vielen Spielern gewünschtes Feature ist die Möglichkeit, Missionen und Aufträge zu wiederholen. Mit dem heutigen Update wurde dies umgesetzt.

Weiterhin könnt ihr eure Werkzeuge jetzt auf Level 3 upgraden, es gibt einen neuen Schwierigkeitsgrad und mehr.

Schaut euch die Patch Notes auf der offiziellen Seite an. Beachtet aber mögliche Spoiler!

Quelle
  1. Emmerich 37125 XP Bobby Car Raser | 18.11.2025 - 15:45 Uhr

    Mirage habe ich ausgelassen bin erst wieder bei shadows eingestiegen

    0

