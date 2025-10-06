Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory Reveal startet in Kürze

Schaut euch hier den Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory Reveal an. Aktuell läuft noch die Pre-Show!
Heier das neue Video:
Bin gespannt…
Wäre vielleicht eine Überlegung wert das Spiel auszuprobieren, hab lange kein AC mehr gezockt und der Teil soll ja nicht so übel sein.
Ist auf jeden Fall näher an den älteren Teilen dran als die Spiele, die nach dem Reboot kamen. Wenn du die alten Teile gemocht hast, könnte das hier auch was für dich sein.
Erwarte nicht allzu viel. Es zwar etwas besser als die letzten Teile, aber ansonsten belanglos. Schade eigentlich was aus der Reihe geworden ist.
Dafür daß es ein DLC von Walhalla werden sollte, ist es gut gelungen.
Geschmacksache. Ich habe es nach nicht mal 10 Stunden abgebrochen.
Kein Problem, wird schon ok sein.
Einfach im Edel Pass ausprobieren. Ganz nett für zwischen durch
Werde ich wohl noch machen 👍.
Ich habe nach Syndicate pausiert, da mich das AC Franchise irgendwie müde gemacht hat und es mir keine Anreize mehr gegeben hat weitere AC Titel zu zocken. Mit Mirage bin ich neulich wieder eingestiegen und war überrascht wie nah es an den alten Teilen wieder dran ist. Es ist nicht sonderlich umfangreich von der Story aber lohnt sich definitiv! Mir hat es sehr gefallen.
Deckt sich mit meinen Beobachtungen, trotzdem danke für die Info 👍.
Top hab am Wochenende shadows auf 100% gebracht. Jetzt Ghost of Yotei und dann geht’s mit mirage weiter.
Für Mirage ist noch was neues gekommen obwohl Shadows raus ist ?😅
Coole Sache. Über Weihnachten werd ichs mal anwerfen.
Perfekt für die kommende kalte Jahreszeit. Freu mich drauf.