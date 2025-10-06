Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory Reveal startet in Kürze

15 Autor: , in News / Assassin’s Creed Mirage
Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory Reveal startet in wenigen Minuten – jetzt einschalten!

Schaut euch hier den Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory Reveal an. Aktuell läuft noch die Pre-Show!

Heier das neue Video:

  2. Katanameister 213320 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.10.2025 - 17:47 Uhr

    Wäre vielleicht eine Überlegung wert das Spiel auszuprobieren, hab lange kein AC mehr gezockt und der Teil soll ja nicht so übel sein.

  3. Alarith 19490 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 06.10.2025 - 18:20 Uhr

    Top hab am Wochenende shadows auf 100% gebracht. Jetzt Ghost of Yotei und dann geht’s mit mirage weiter.

