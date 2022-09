Assassin’s Creed Mirage: Weitere Details und brandneue Eindrücke

Ubisoft kündigte im Zuge von Ubisoft Forward an, dass Assassin’s Creed Mirage, der nächste Teil der Assassin’s Creed-Reihe, im Jahr 2023 weltweit für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Luna sowie Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store erscheinen wird. Spieler können auch Ubisoft+ abonnieren, um Zugriff auf das Spiel zu erhalten.

Entwickelt von Ubisoft Bordeaux, dem Studio hinter der Erweiterung Assassin’s Creed Valhalla: Zorn der Druiden, lädt Assassin’s Creed Mirage Spieler dazu ein, in ein prächtiges Bagdad des 9. Jahrhunderts einzutauchen, auf dem Höhepunkt seines Goldenen Zeitalters.

Sie schlüpfen in die Rolle von Basim Ibn Is’haq, einem Straßendieb mit mysteriöser Vergangenheit, der sich auf einer Suche nach Antworten den Verborgenen in Alamut anschließt.

Basims Mentorin Roshan wird von der mit dem Emmy ausgezeichneten Schauspielerin Shohreh Aghdashloo verkörpert. Assassin’s Creed Mirage ist eine Hommage an die Serie und insbesondere an den ersten Assassin’s Creed-Teil.

Es bietet ein narratives Action-Adventure-Erlebnis mit einer packenden Coming-of-Age-Story, charismatischen Protagonisten, einer majestätischen offenen Stadt und einem modernisierten Legacy-Gameplay mit Schwerpunkt auf Parkour, Stealth und Attentaten. Im Rahmen der Ankündigung des Spiels wurde zudem ein cineastischer Reveal-Trailer gezeigt, der Originalmusik von Brendan Angelides enthält, der zugleich Musikkomponist für das Spiel ist.

„Zum 15-jährigen Jubiläum der Marke wollten wir Spieler und unserer Community etwas Besonderes bieten“, sagt Stéphane Boudon, Senior Content Director für Assassin’s Creed Mirage. „Assassin’s Creed Mirage ist eine Hommage an die Franchise und vor allem an das Originalspiel. Wir bieten eine moderne Interpretation des kultigen Assassin’s Creed-Spielerlebnisses und tauchen tief in die Rituale und Lehren der Verborgenen ein – etwas, von dem wir glauben, dass es sowohl langjährige als auch neue Fans begeistern wird.“