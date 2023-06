Assassin’s Creed Mirage: Zurück zu den Wurzeln mit Nostalgie-Filter

Ubisoft zeigt euch, wie man mit Assassin’s Creed Mirage zurück zu den Wurzeln will und stellt dazu einen nostalgischen visuellen Filter vor.

Assassin’s Creed Mirage wird unter Leitung des Studios Ubisoft Bordeaux entwickelt, dem Studio hinter der Erweiterung Assassin’s Creed Valhalla: Zorn der Druiden, und stellt eine Hommage an die Serie und insbesondere an den ersten Assassin’s Creed-Teil dar. Das Spiel erscheint weltweit am 12. Oktober 2023.

Nun hat Ubisoft ein Video veröffentlicht, um euch zu zeigen, wie man zurück zu den Wurzeln kehren will. Dabei wird auch ein nostalgischer visueller Filter vorgestellt, der das Spiel wie das originale Assassin’s Creed auscchauen lassen soll.