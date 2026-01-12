Assassin’s Creed Next: Ex-Game‑Director fordert radikales Umdenken bei großen Produktionen

Der frühere Assassin’s‑Creed‑Director Alexandre Amancio hat in einem neuen Gespräch offen über die Herausforderungen moderner AAA‑Entwicklung gesprochen. Er erklärt, dass große Studios an ihre Grenzen stoßen, wenn Projekte immer weiter wachsen und Teams dreistellige Größen überschreiten.
Ab diesem Punkt verschiebe sich das Verhältnis zwischen Management und tatsächlicher Entwicklungsarbeit spürbar, was die Produktion ausbremse.
Amancio, der heute bei FunPlus arbeitet, beschreibt gegenüber Gamesindustry.biz, dass viele Studios lange glaubten, Probleme ließen sich durch mehr Personal lösen. In der Praxis führe das jedoch zu Reibungsverlusten, da zusätzliche Entwickler die Effizienz bestehender Teams eher schwächten als stärkten.
Für ihn liegt die Zukunft deshalb in kleineren, fokussierten Gruppen, die flexibler arbeiten können.
Im Vergleich zur Filmbranche, die mit temporären Crews arbeitet, sieht er die Spieleentwicklung als hybriden Prozess, der sich ständig verändert und nicht auf einem festen Skript basiert.
Dennoch könne die Industrie von diesem Modell profitieren, indem Kernteams gezielt durch Outsourcing oder Co‑Development ergänzt werden. So entstehe für jedes Projekt die passende Besetzung zum richtigen Zeitpunkt.
Auch wenn Assassin’s Creed in seiner Laufbahn ein Beispiel für gigantische Produktionen war, betont Amancio, dass solche Strukturen langfristig nicht tragfähig seien.
Die Branche müsse sich neu ausrichten, um weiterhin hochwertige Spiele zu entwickeln, ohne in immer komplexere Organisationsmodelle abzurutschen.
Eine kleinere, vor allem Abwechslungsreichere Welt würde AC wirklich gut tun.
Eine Kompakte Story mit Charakteren zu denen man eine Bindung aufbaut wäre auch mal nicht schlecht.
Ubisoft muss einfach groß umdenken.
Würde ich auch begrüßen.
Könnten ja im Wechsel ein Open World und ein eher kompaktes Game bringen.
Generell würden kleinere Welten die meisten Spiele besser machen mMn.
genau das war doch beim vorletzen AC Spiel (mirage) der Fall. War zwar ein kurzes Erlebnis aber fand es ganz gut und stimmig.
Glaube Clair Obscure hat die Industrie zum denken angereizt. Ein kleines Team kann auch viel schaffen
Das Problem von AC ist meiner Meinung nach nicht die Größe der Welt, sondern die Frage, wie man diese befüllt. Nichts, rein gar nichts bleibt bei den AC spielen storytechnisch bei mir wirklich dauerhaft hängen. Alles absolut austauschbar.
Im Vergleich dazu stehen Spiele wie The Witcher oder ganz besondere Kingdom Come Deliverance, die wirklich mit guten Skripts arbeiten, gute Stories präsentieren und einfach unterhalten und auch überraschen.
Da kann sich AC mit deren Fedge-Quests und Sammel-Quests getrost einpacken…
Genau das meinte ich mit Kompakte Story und Charaktere mit Bindung 🙂
Das dumme ist aber das Ubi sich die ? << von the Witcher 3 abgeschaut hat 😂 und damit die ganze Karte vollballern und da eben stimme ich absolut zu 👍, die Map ist nicht das Problem sondern wie man sie füllt, da hab ich lieber ka wie bei Skyrim n paar Gaststätten um schlaf aufzufüllen, von mir aus Restaurants und Tankstellen um Autos aufzutanken, Sehenswürdigkeiten und schöne Landschafften zum selber entdecken aber wer auch immer diese finde Truhe und kill (warum auch immer) nen Bandenanführer nur um 1 von 10.000 Fragezeichen zu schaffen erfunden hat der hat ka von Spaß 🤔
Ich hab Shadows wieder angefangen und dieses „kläre lager x“ um da nen Haken dran zu bekommen und „sammele alle schriftrollen in allen Tempeln“ etc… so zum abkotzen. Reine Beschäftigungsmaßnahme. Null Spielspaß…
@Drakeline6 Genau das hatten wir bei Creed Mirage, leider hat das dann von denselben Hatern/Fans, die dies gefordert hatten nur weiter negativ runtergemacht. Das Spiel dürfte sogar kleiner sein als Teil 1. Charakterbindung, naja ich möchte den Helden nicht, weil in den Teilen davor der „Bösewicht“ ist, wer ihn aber mag, hat doch eine recht gute Story und die Creed Charaktere kann alle selbst gestalten mit den Uniformen etc. Bei Creed denke ich nicht das Ubisoft groß umdenken muss Shadows kam sehr gut an, evtl. sogar besser als alle Vorgänger und ich will eigentlich auch kein anderes Creed, Creed ist für mich Erkundung, mit Story im Grunde großartig umgesetzt ist, einzig die Sammelmissionen der letzten Spiele könnten etwas weniger sein, vor allem in Valhalla hat war es schrecklich. Kleinere Teams oder größere Teams sind doch eigentlich egal, es kommt wahrscheinlich aufs Geld an, Spiele werden heute immer teurer, größere Teams kosten ultraviel, oder noch schlimmer 10 Studios arbeiten an einem Spiel, wie meistens bei Ubisoft aber auch MS oder EA. Die alle in ein Studio mit KI, und alles kostet weniger und könnte mehr effizienter sein.
Haben Sie mit Shadows doch… Und dann haben die Leute gejammert dass sie nichts geändert haben weil sie mal ein Review ihres Lieblings-Ubi-Hater gesehen haben 😄
Man könnte es auch das Clair Obscur Prinzip nennen 😁Aber ja, Recht hat er. Die Budgets müssen deutlich reduziert und effektiver verwendet werden. Gleichzeitig müssen Game Konzepte überdacht werden – braucht es immer die vollgeladene Open World oder kann es auch mal ein lineares Game mit Open-World Fassade sein (Beispiel: Mafia: The Old Country)?
Vorteil: Studios könnten wieder mutiger und innovativer werden. Die Laufzeiten und somit der Spielenachschub verbessert werden und – Hand aufs Herz – es würden vielleicht auch wieder mehr Spiele beendet werden. Nur wer sich anpasst wird überleben.
Das klingt ja eher danach, als wolle man das Personal flexibilisieren. Sinnvoller wäre doch, mal über die Größe von Open World Games nachzudenken. Lieber mehr Klasse als Masse, Redundanzen streichen und Games nicht künstlich in die Länge ziehen.
Ich bezweifle, dass Ubisoft noch die Kurve kriegt, die Kreativität ist tot, hatte vor kurzem AC Mirage gespielt, langweiliger geht es kaum, bei Far Cry und Division dasselbe, wenn die nächsten Spiele, also Splinter Cell, Prince of Persia unter anderem auch eher enttäuschend sind, dann gute Nacht.
Ist die Kreativität nicht schon bei vielen Studios flöten gegangen?
Einige schaffen es aber noch gutes Gameplay auf die Reihe zu bringen, bei AC hab ich das Gefühl als ob sich alles nur noch zurückentwickelt und langweiliger geht es kaum.
Glaube die Kreativität vereinzelt bei einzelnen Mitarbeitern ist da, es sind bestimmt diese Anzug und Krawatte People ganz oben die denken kein Risiko Geld verbraten wir machen so weiter da das Geld gut so reinkommt 🤔
So lange sich die Ubiformel bei den Hauptspielen verkauft, wird sich leider nichts ändern.
Man muss halt ehrlich sagen das sehr viele Entwickler angestellt sind, die eigentlich nicht dort hingehören.
Wenn ich höre das bei Assassins Creed Shadows ein externes Team am Ende beauftragt werden muss, weil eigenen Entwickler es nicht schaffen und dafür ein Millionen Betrag in die Hand genommen werden muss.
Dazu kommt ja das Ubisoft talentierte Entwickler vor die Tür gesetzt hat, aber die behalten hat die gewissen Agenden verfolgen… Ubisofts Förderprogramm geht ja in die gleiche Richtung …
Unterstützung von externen Studios ist aber ganz normal. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Unfähigkeit zu tun.
Aber nicht wenn es in der Zeit passiert wo Spiel verschoben wurde.
Diese Details kenne ich jetzt nicht. Das war generell gemeint.
Hier mein Tipp: Geht aus der Börse raus und hört auf Eure Kunden, statt auf die Anleger!!
KLein aber fein ist manchmal wirklich besser. Ich kriege schon Gänsehaut das Crimson Desert 2 mal so gross sein soll wie RDR2 .
Ich glaube wir werden bald wieder viel kleinere Teams erleben, was auch uns Spielern zu Gute kommt