Assassin’s Creed Next: Ex-Game‑Director fordert radikales Umdenken bei großen Produktionen

Der ehemalige Assassin’s‑Creed‑Director Alexandre Amancio fordert radikales Umdenken bei AAA‑Produktionen und sieht die Zukunft in kleineren Teams.

Der frühere Assassin’s‑Creed‑Director Alexandre Amancio hat in einem neuen Gespräch offen über die Herausforderungen moderner AAA‑Entwicklung gesprochen. Er erklärt, dass große Studios an ihre Grenzen stoßen, wenn Projekte immer weiter wachsen und Teams dreistellige Größen überschreiten.

Ab diesem Punkt verschiebe sich das Verhältnis zwischen Management und tatsächlicher Entwicklungsarbeit spürbar, was die Produktion ausbremse.

Amancio, der heute bei FunPlus arbeitet, beschreibt gegenüber Gamesindustry.biz, dass viele Studios lange glaubten, Probleme ließen sich durch mehr Personal lösen. In der Praxis führe das jedoch zu Reibungsverlusten, da zusätzliche Entwickler die Effizienz bestehender Teams eher schwächten als stärkten.

Für ihn liegt die Zukunft deshalb in kleineren, fokussierten Gruppen, die flexibler arbeiten können.

Im Vergleich zur Filmbranche, die mit temporären Crews arbeitet, sieht er die Spieleentwicklung als hybriden Prozess, der sich ständig verändert und nicht auf einem festen Skript basiert.

Dennoch könne die Industrie von diesem Modell profitieren, indem Kernteams gezielt durch Outsourcing oder Co‑Development ergänzt werden. So entstehe für jedes Projekt die passende Besetzung zum richtigen Zeitpunkt.

Auch wenn Assassin’s Creed in seiner Laufbahn ein Beispiel für gigantische Produktionen war, betont Amancio, dass solche Strukturen langfristig nicht tragfähig seien.

Die Branche müsse sich neu ausrichten, um weiterhin hochwertige Spiele zu entwickeln, ohne in immer komplexere Organisationsmodelle abzurutschen.