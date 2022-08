Assassin’s Creed Next: Mirage mit Bagdad-Setting erscheint Frühling 2023 laut Gerücht

Fans von Assassin’s Creed warten mit Spannung auf die Enthüllung der Zukunft der Spielreihe, die im September stattfinden wird.

Jetzt gibt es weitere Gerüchte zum nächsten Teil.

Im Juli hatten wir von Bloombergs Jason Schreier gehört, dass das Spiel mit dem Codenamen Assassin’s Creed Rift ein Spiel in kleinem Maßstab sei, welches sich auf eine Stealth-Erfahrung fokussiert und sich einem Setting in Bagdad bedienen soll.

Der YouTuber j0nathan (178.000 Abonnenten) hat jetzt angeblich weitere Details zu Rift enthüllt.

So soll Rift der Codename für Assassin’s Creed Mirage sein, das im Frühling 2023 zwischen April und Juni veröffentlicht werden soll. Es spielt in Bagdad in den Jahren 870 bis 860 zu Zeiten der Anarchie von Samarra

Mirage soll überraschenderweise kein Level-System haben. Ubisoft würde damit zu seinen Wurzeln zurückkehren.

Spieler sollen die Rolle von Basim in seiner Jugend als Dieb übernehmen, bis er bei den „Hidden Ones“ ankommt.

Ähnlich wie in Assassin’s Creed 1 soll es mehrere Städte geben, die durch eine Wüste und Flüsse voneinander getrennt sind.

Weitere Details:

Keine RPG-Elemente

Keine Dialogwahl

Keine Wahl des Geschlechts

Gameplay unterscheidet sich von Valhalla (weniger roh und neue Animationen)

Adlerblick und Drohnenvogel wieder da

Basim nutzt einen Schnurdolch zum Ausschalten von Feinden

„Visionen von Loki“ zeigen, wie Loki sich in Basims Körper manifestierte und ihn verzehrte

Angeblich soll Ubisoft auch an einem Remake des allerersten Spiels arbeiten. Es basiert auf der Arbeit von Rift/Mirage und man verwendet dazu einen Teil der Assets. Das Remake soll in einem Season Pass enthalten sein, der auch den DLC Konstantinopel umfasst, der Monate später folgen soll.

Ob etwas an all den Gerüchten dran ist, erfahren wir im September von Ubisoft.