Assassin’s Creed Next: Nächster Teil spielt in Bagdad, nicht bei den Azteken laut Gerücht

Der nächste Teil der Assassin’s Creed Reihe spielt Gerüchten zufolge in Bagdad und nicht bei den Azteken.

Fast jedes Jahr stellen sich Fans der Spielreihe Assassin’s Creed die Frage, wo und wann der nächste Teil angesiedelt sein wird.

Zuletzt schickte Ubisoft die Spieler in Assassin’s Creed Valhalla als Wikinger in die angelsächsischen Königreiche.

Doch wohin führt das nächste Abenteuer?

Aktuellen Gerüchten des Insiders ACG soll der neue Teil ein aztekisches Setting enthalten.

Allerdings widerspricht Bloomberg-Journalist Jason Schreier diesem Gerücht. Er schreibt, dass Assassin’s Creed Rift, bei dem es sich im Vergleich zu den vorherigen Teilen um ein Spiel im kleineren Maßstab handeln soll und bei dem der Fokus auf einer Stealth-Erfahrung liegt, in Bagdad spielen wird.

Wie wir wissen, arbeitet Ubisoft auch an Assassin’s Creed Infinity, in dem mehrere Spielerfahrungen, Settings oder Biome vorhanden sein sollen. Auch dort gebe es kein aztekisches Setting, so Schreier.

Für September kündigte Ubisoft bereits an, mehr über die Zukunft der Franchise enthüllen zu wollen.

Schließlich soll der französische Entwickler und Publisher noch an Assassin’s Creed Nexus arbeiten, einem VR-Spiel. Aber auch hier ist das genannte Setting von ACG eher unwahrscheinlich, da frühere Leaks dazu auf Missionen mit vergangenen Protagonisten hindeuten.

Wie die Zukunft von Assassin’s Creed ausschaut, das wird Ubisoft dann im September mit Spielern teilen.