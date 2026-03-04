Assassin’s Creed Next: Ubisoft stellt die Franchise-Pläne bis 2026 vor

Ubisoft hat einen umfassenden Ausblick auf die kommenden Jahre der Assassin’s‑Creed‑Reihe veröffentlicht und mehrere Projekte bestätigt oder konkretisiert.

Die Informationen stammen aus dem offiziellen Franchise‑Update, das die aktuelle Lage, zukünftige Spiele und zusätzliche Medienprojekte zusammenfasst.

Shadows: Finale Support‑Phase mit kleineren Updates

Für den 20. März ist ein Livestream auf dem offiziellen Twitch-Kanal angekündigt, in dem das neueste Spiel Update vorgestellt und Community Aktionen gefeiert werden. Mit diesem Schritt geht Shadows in die finale Phase der Content-Unterstützung über. Es sind noch kleinere, weniger häufigere Updates geplant sowie ein paar Überraschungen. Gleichzeitig werden sich die Teams verstärkt auf die Zukunft von Assassin’s Creed konzentrieren.

Codename HEXE: Düster, erzählerisch, ambitioniert

HEXE wird als „einzigartiges, dunkleres, narrativ getriebenes Assassin’s‑Creed‑Erlebnis“ beschrieben. Wesentliche Punkte:

Entwicklung bei Ubisoft Montreal.

Spielt in einem historisch bedeutsamen Moment.

Jean Guesdon übernimmt zusätzlich die Rolle des Creative Directors.

Ubisoft nimmt sich bewusst mehr Zeit, bevor neue Infos veröffentlicht werden.

Codename INVICTUS: PvP‑Multiplayer mit Community‑Einbindung

Codename Invictus ist ein PvP-Multiplayer-Projekt von Assassin’s Creed, das von einem Team erfahrener Entwicklerinnen und Entwickler bei Ubisoft Montreal geleitet wird, das zuvor an For Honor gearbeitet hat.

Bei dem Projekt handelt es sich um einen neuen Ansatz für den Multiplayer-Modus der Reihe, doch etwas anders, als Gerüchte vermuten lassen. INVICTUS verfolgt einen Test- und Lernansatz und stellt das Feedback der Spieler in den Mittelpunkt seiner Entwicklung. Das Team sucht nach Möglichkeiten, die Community frühzeitig einzubeziehen, um das Erlebnis gemeinsam zu gestalten. Das Team arbeitet mit hoher Motivation an der Weiterentwicklung des Projekts, und spiegelt das übergeordnete Ziel wider, die Vielfalt an Spielerlebnissen innerhalb des Assassin’s Creed Universums auszubauen.

Darüber hinaus arbeitet man derzeit an mehreren weiteren Projekten, die sich alle in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, darunter Assassin’s Creed Jade. Zudem wird geprüft, den Koop Modus künftig wieder in die Reihe zu integrieren. Trotz der Entscheidung, ein früheres Projekt nicht weiter zu verfolgen, helfen die daraus gewonnenen Erkenntnisse den Teams bereits dabei, den weiteren Ansatz zu gestalten.

Den Teams ist es wichtig, jedem Projekt die notwendige Entwicklungszeit einzuräumen und erst dann zu veröffentlichen, wenn es fertig. Spekulationen rund um Assassin’s Creed sind nichts Neues, aber es lohnt sich, sie zu wiederholen: „Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt.” Außer vielleicht in diesem Fall, denn einige Gerüchte haben etwas mehr Wind in den Segeln. Womöglich sollte man das Fernglas auf den Horizont richten.

Assassin’s Creed Jade & weitere Projekte

Neben HEXE und Invictus befinden sich mehrere weitere AC‑Titel in Entwicklung, darunter:

Assassin’s Creed Jade (Mobile).

Ubisoft prüft aktiv die Rückkehr von Koop‑Gameplay.

Ein frühes Projekt wurde eingestellt, die Erkenntnisse fließen jedoch in neue Entwicklungen ein.

Netflix Live‑Action Serie: Neue Infos stehen kurz bevor

Die Live‑Action‑Serie zu Assassin’s Creed befindet sich weiterhin in Produktion. Ubisoft bestätigt:

Neue Informationen folgen sehr bald.

Casting‑News kursieren bereits, offizielle Details stehen unmittelbar bevor.

60‑FPS‑Patch für Assassin’s Creed Unity

Ein kostenloses Update bringt 60 FPS für:

Xbox Series X|S

PlayStation 5

Der Patch erscheint morgen und ermöglicht ein deutlich flüssigeres Erlebnis im Paris des 18. Jahrhunderts.

Xbox Free Play Days: Mehrere AC‑Titel kostenlos spielbar

Vom 2. bis 6. April werden mehrere Assassin’s‑Creed‑Spiele im Rahmen der Xbox Free Play Days kostenlos spielbar sein. Ubisoft hebt Unity dabei besonders hervor – passend zum neuen 60‑FPS‑Patch.

Ausblick bis 2026

Ubisoft betont, dass:

Jedes Projekt die Entwicklungszeit bekommt, die es benötigt.

Die Community künftig stärker in Entwicklungsprozesse eingebunden wird.

Einige Gerüchte „mehr Wind in den Segeln“ haben könnten – ein Hinweis auf weitere unangekündigte Projekte.