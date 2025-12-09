Assassin’s Creed Next: Zukunft enthüllt: Ubisoft plant spektakuläre Parkour-Rückkehr und neue Helden-Duos

Mehr Parkour, mehr Action, mehr Assassinen: Ubisoft schmiedet große Pläne für kommende Assassin’s Creed-Spiele.

Das Assassin’s Creed-Franchise steht vor einer deutlichen Neuausrichtung, die Fans der klassischen Serienelemente besonders freuen dürfte.

In einem neuen Interview erklärte Game Director Simon Lemay-Comtois, dass zukünftige Assassin’s Creed-Spiele wieder wesentlich stärker auf dynamisches Parkour-Gameplay setzen sollen.

Nach Jahren, in denen die Open-World-Formel dominierte und akrobatische Fortbewegung zunehmend in den Hintergrund rückte, will Ubisoft dieses ikonische Feature erneut als tragende Gameplay-Säule etablieren.

Besonders Assassin’s Creed Shadows, das sowohl finanziell als auch kritisch erfolgreich war, dient als Ausgangspunkt für diese Rückbesinnung. Das Team arbeitet bereits daran, das Parkour-System im Post-Launch weiter auszubauen und damit ein zentral wichtiges Element der Serienidentität zu stärken.

Gleichzeitig wird intern diskutiert, ob zukünftige Teile wieder Dual-Protagonisten einsetzen sollen, ein Ansatz, der bereits in Assassin’s Creed Syndicate und nun in Shadows genutzt wurde.

Lemay-Comtois betont, dass zwei spielbare Helden zwar interessante erzählerische und spielmechanische Möglichkeiten eröffnen, aber auch das Potenzial besitzen, die Community zu spalten. Unterschiede in Präferenzen für Charakterdesign, Story-Fokus und Gameplay-Stil sorgten bereits in früheren Titeln für gegensätzliche Reaktionen.

Dennoch sei das Konzept nicht vom Tisch, solange es narrativ sinnvoll eingebettet ist und die historische Epoche davon profitiert.

Ubisoft analysiert intensiv das Feedback der Spieler und will essenzielle Gameplay-Elemente wie Parkour, Stealth, Open-World-Exploration, Assassinen-Fortbewegung über Dächer und vertikale Mobility wieder stärker ins Zentrum rücken. Gleichzeitig wird geprüft, ob duale Helden künftig wieder Bestandteil der Serie werden.

Die Zukunft der Reihe könnte dadurch eine Mischung aus klassischem Assassin’s Creed Gameplay, moderner Action-RPG-Struktur und neuen erzählerischen Experimenten bieten.