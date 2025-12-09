Assassin’s Creed Next: Zukunft enthüllt: Ubisoft plant spektakuläre Parkour-Rückkehr und neue Helden-Duos

Das Assassin’s Creed-Franchise steht vor einer deutlichen Neuausrichtung, die Fans der klassischen Serienelemente besonders freuen dürfte.
In einem neuen Interview erklärte Game Director Simon Lemay-Comtois, dass zukünftige Assassin’s Creed-Spiele wieder wesentlich stärker auf dynamisches Parkour-Gameplay setzen sollen.
Nach Jahren, in denen die Open-World-Formel dominierte und akrobatische Fortbewegung zunehmend in den Hintergrund rückte, will Ubisoft dieses ikonische Feature erneut als tragende Gameplay-Säule etablieren.
Besonders Assassin’s Creed Shadows, das sowohl finanziell als auch kritisch erfolgreich war, dient als Ausgangspunkt für diese Rückbesinnung. Das Team arbeitet bereits daran, das Parkour-System im Post-Launch weiter auszubauen und damit ein zentral wichtiges Element der Serienidentität zu stärken.
Gleichzeitig wird intern diskutiert, ob zukünftige Teile wieder Dual-Protagonisten einsetzen sollen, ein Ansatz, der bereits in Assassin’s Creed Syndicate und nun in Shadows genutzt wurde.
Lemay-Comtois betont, dass zwei spielbare Helden zwar interessante erzählerische und spielmechanische Möglichkeiten eröffnen, aber auch das Potenzial besitzen, die Community zu spalten. Unterschiede in Präferenzen für Charakterdesign, Story-Fokus und Gameplay-Stil sorgten bereits in früheren Titeln für gegensätzliche Reaktionen.
Dennoch sei das Konzept nicht vom Tisch, solange es narrativ sinnvoll eingebettet ist und die historische Epoche davon profitiert.
Ubisoft analysiert intensiv das Feedback der Spieler und will essenzielle Gameplay-Elemente wie Parkour, Stealth, Open-World-Exploration, Assassinen-Fortbewegung über Dächer und vertikale Mobility wieder stärker ins Zentrum rücken. Gleichzeitig wird geprüft, ob duale Helden künftig wieder Bestandteil der Serie werden.
Die Zukunft der Reihe könnte dadurch eine Mischung aus klassischem Assassin’s Creed Gameplay, moderner Action-RPG-Struktur und neuen erzählerischen Experimenten bieten.
Würde mich freuen, auch wenn die Welten wieder kleiner werden
Das würde ich auch begrüßen. Die Größe der Open World bzw. die damit zusammenhängende Spieldauer ist eigentlich so gut wie der einzige Grund, weshalb ich AC Shadows noch nicht gespielt habe.
Shadows ist nicht klein, allerdings auch nicht so groß wie man denkt – der beste Move war die Laufwege so ziemlich immer recht kurz zu halten. Das ist nicht RDR2 😄
Die Hauptstory allein soll dennoch um die 35 Stunden dauern.🤔
Wie Ash schon schrieb, Shadows ist nicht so groß wzb Valhalla oder Odyssey.
Wenn man sich nicht ablenken lässt, schafft man die Hauptstory in unter 30 Spielstunden.
Vllt rutscht es ja eines Tages in Ubi Classics, um sich selber ein Bild zu machen 😉
Ja, in Ubi Classics würde ich es sicher spielen. Wenn ich Zeit habe nächstes Jahr mal, aber auch für so rund 30 €. Das Setting ist schon cool und grafisch ist es eine Wucht.
Das Game sollte doch in den Game-Pass kommen, so weit ich mal gesehen habe?!
Ich fand den Duo-Ansatz von ACS richtig klasse. Natürlich hätte man auf den Tank-Charakter verzichten können, er war ja auch eher eine Randfigur… Aber Spaß gemacht einfach mal alles platt zu machen hat es trotzdem.
Wundert mich, dass zu diesem Satz noch keine hitzige Diskussion entstanden ist:
„Besonders Assassin’s Creed Shadows, das sowohl finanziell als auch kritisch erfolgreich war, dient als Ausgangspunkt für diese Rückbesinnung.“
😅
Naja, ich bin kein Freund von Dual-Helden.
Am liebsten möchte ich den Helden nach meinem Geschmack formen und am schlimmsten sind komplette Festlegungen, wo man gezwungen ist einen bestimmten Charakter zu spielen, den man eigentlich nicht möchte. 🤔
Also man könnte das IP ruhig mal etwas ruhen lassen und sich klar darüber werden, was Assassins Creed damals so berühmt gemacht hat. Gerne auch mal mehr auf Stealth wert legen, jedes Mal mit der Kapuze rumlaufen ist auch nicht so unauffällig wie man denkt🤔
Das man zwei Charaktere spielen konnte, hat mir richtig gut gefallen. Es fehlt nur noch, dass man ein 2-Spieler-Koop-Update bringt.
So etwas könnte ich mir für die Zukunft sehr gut vorstellen.
Man darf auch gerne die tollen Koop-Missionen (max 4 Spieler) aus AC Unity zurückbringen. So ein Modus bietet darüber hinaus auch noch einiges an Potential.
Und wo wir gerade bei Unity sind: es hatte zum letzten Mal ein wirklich großartiges Parkour-System an dem man sich wieder orientieren sollte.
Vllt schafft man ja einen gesunden Rhythmus, so dass wir im Wechsel ein Assassins Creed, angelehnt an die alten Stealth-Teile bekommen und ein RPG mit dem feinen Untertitel „an Assassins Creed Story“ oder so.
Ich hatte viel Spaß an Black Flag, aber eher an den nicht AC-typischen Sachen wie Seeschlachten, Jagd auf Meerestiere etc… AC Odyssey ist auch in guter Erinnerung geblieben, was aber auch an Kassandra lag. Den Dual-Charakter Ansatz von Shadows fand ich gut. Wenn ich mal mit Schleichen nicht weiter gekommen bin, konnte ich halt rohe Gewalt wählen. Die Option zu haben ist gut
Ist glaube für mich mit das beste Franchise ich hoffe sehr das sie an alte Erfolge anknüpfen können. Bitte lass das Black Flag Remake gut werden bittteeee
Bin mir nicht sicher was ich davon halten soll. Bzw ob die oder ich überhaupt verstehe(n) was ich/wir wollen 🙂
Ich fand Origins/Odyssee/Valhalla grandios. Nur einfach viel zu groß.