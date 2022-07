Assassin’s Creed Odyssey: 60 FPS-Analyse inklusive dem Vorgänger Origins

In einem Video von Digital Foundry wird eine 60 FPS-Analyse für Assassin’s Creed Odyssey und seinen Vorgänger Origins besprochen.

Ursprünglich waren sowohl Assassin’s Creed Odyssey als auch Assassin’s Creed Origins nur mit ihren originalen 30 FPS auf Xbox Series X, Xbox Series S und PlayStation 5 spielbar.

Erst ein Next-Gen-Upgrade von Ubisoft ermöglichte es beiden Spielen auf den neuen Konsolen, jenseits der 30 FPS zu performen.

Die Technik-Experten von Digital Foundry haben sich beide Spiele für eine Analyse angeschaut. Gerade auch deswegen, weil die Spielreihe mit Origins einen neuen RPG-Ansatz mit noch größeren Umgebungen in einer offenen Welt verfolgte.

Die gute Nachricht: Xbox Series X|S und PlayStation 5 halten die 60 FPS in beiden Spielen nahezu perfekt.

Doch es gibt auch Ausnahmen. Etwa in den Zwischensequenzen gehen einige Frames verloren. Bei der Intro-Sequenz von Origins liegen die FPS sogar bei 50 bis 55.

Die Animationen der Kleidung und die Oberfläche des Wassers in Origins wurden nicht erhöht und werden in nur 30 FPS dargestellt.

Auf der Xbox Series S Konsole fiel zudem auf, dass die Echtzeit Zwischensequenzen in Odyssey in 30 FPS und die Zwischensequenzen in Origins mit 60 FPS dargestellt werden.

Gegenüber den anderen Konsolen scheint die Xbox Series X in den Zwischensequenzen mehr Frames zu verlieren.

In beiden Spielen wird die Methode Temporal Anti-Aliasing (TAA) zur Kantenglättung verwendet.

Die komplette Analyse im Video: