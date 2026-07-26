Assassin’s Creed Odyssey: Kassandra vor dem Comeback? Darstellerin verspricht Neuigkeiten für Juni 2027

Ein neues Projekt mit Assassin’s Creed Odyssey-Darstellerin Melissanthi Mahut sorgt für Spekulationen über ihre nächste Rolle. Die Schauspielerin hinter Kassandra arbeitet derzeit an Performance-Capture-Aufnahmen und stellt weitere Informationen für Juni 2027 in Aussicht.

Mahut veröffentlichte den Hinweis über Instagram und verriet bislang nicht, um welches Projekt es sich handelt. Zu den Aufnahmen schrieb sie lediglich:

„Mehr dazu im Juni nächsten Jahres.“

Damit dürfte es noch einige Zeit dauern, bis offiziell bekannt wird, wofür die Performance-Capture-Arbeiten bestimmt sind.

Wegen ihrer bekannten Rolle als Kassandra liegt eine mögliche Verbindung zu Assassin’s Creed für Fans natürlich nahe. Bestätigt ist eine Beteiligung an einem neuen Assassin’s Creed-Projekt allerdings nicht. Aus der Aussage geht weder hervor, für welches Studio Mahut arbeitet, noch welches Spiel oder Projekt hinter den Aufnahmen steckt.

Ob Kassandra tatsächlich zurückkehrt oder Mahut an einer völlig anderen Produktion beteiligt ist, bleibt daher offen. Gewissheit dürfte es frühestens im Juni 2027 geben, wenn die angekündigten Informationen veröffentlicht werden.