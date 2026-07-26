Assassin’s Creed Odyssey: Kassandra vor dem Comeback? Darstellerin verspricht Neuigkeiten für Juni 2027

Ein neues Projekt mit Assassin’s Creed Odyssey-Darstellerin Melissanthi Mahut sorgt für Spekulationen über ihre nächste Rolle. Die Schauspielerin hinter Kassandra arbeitet derzeit an Performance-Capture-Aufnahmen und stellt weitere Informationen für Juni 2027 in Aussicht.
Mahut veröffentlichte den Hinweis über Instagram und verriet bislang nicht, um welches Projekt es sich handelt. Zu den Aufnahmen schrieb sie lediglich:
„Mehr dazu im Juni nächsten Jahres.“
Damit dürfte es noch einige Zeit dauern, bis offiziell bekannt wird, wofür die Performance-Capture-Arbeiten bestimmt sind.
Wegen ihrer bekannten Rolle als Kassandra liegt eine mögliche Verbindung zu Assassin’s Creed für Fans natürlich nahe. Bestätigt ist eine Beteiligung an einem neuen Assassin’s Creed-Projekt allerdings nicht. Aus der Aussage geht weder hervor, für welches Studio Mahut arbeitet, noch welches Spiel oder Projekt hinter den Aufnahmen steckt.
Ob Kassandra tatsächlich zurückkehrt oder Mahut an einer völlig anderen Produktion beteiligt ist, bleibt daher offen. Gewissheit dürfte es frühestens im Juni 2027 geben, wenn die angekündigten Informationen veröffentlicht werden.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
oh man mein liebster Assassin’s Creed Charakter. Kassandra liebe ich einfach. Genauso wie ihre ganze Geschichte. Ich bin gespannt. Bei einem neuen Spiel mit ihr wäre ich sowas von dabei.
Jab ist auch mein liebster Charakter.
Hab ich auch am meisten zeit mit verbracht.
klingt irgendwie komisch.
Du Schlingel 😏😂
Verstehe ich aber voll. Ihre Geschichte ist auch echt emotional, besonders in Bezug auf den Legacy of the first Blade DLC, der einfach großartig ist. Habe viel mitgefiebert mit ihr.
Ich finde auch die Story könnte mal weiter erzählt werden, egal ob mit Kassandra oder Alexios, immerhin sind beide unsterblich. Den DLC in Valhalla fand ich auch super. Vielleicht wirds ein neuer DLC für Shadows, hier kann man zumindest ihre Statue finden?
die Story wurde doch mit dem Atlantis DLC zu Ende gebracht.
Hast du die DLC’s nicht gespielt? Die Story an sich ist ja fertig erzählt. Wenn dann könnte vielleicht eine andere Geschichte an einem späteren Zeitpunkt erzählt werden, möchte nicht groß spoilern aber möglich wäre es schon.
Ja schon gespielt aber im Grunde ist es ja nur der Anfang vom Ende bzw. es fehlen 2000 Jahre. Was ist dazwischen passiert?
Ah ja ok, hast du recht. Man könnte schon erzählen was so dazwischen passiert ist. Wäre schon spannend.
Bin da bei dir. Odyssey ist das beste AC und Kassandra mit weitem Abstand der beste Char. ❤️
Mit weitem Abstand sogar. Wow, finde ich stark den Kommentar. Geht mir genauso. Auch was die Emotionalität angeht hat es mich am meisten mitgenommen.
Schön, dass es hier auf XD auch einige große AC Odyssey und Kassandra Fans gibt, zähle mich da auch dazu 🙂
Mein absoluter Lieblings AC Teil, den ich aktuell auch wieder am durchzocken bin, natürlich mit allen DLCs, jetzt wo ich Black Flag Resync durch hab 🙂
Schön das mit dir ein weiterer Fan dazukommt🙂
Was die beiden großen Story-DLC’s angeht gehören diese zu den besten der Spielebranche. Legacy of the first Blade hat mich emotional mitgenommen und der Atlantis DLC ist einfach nur krass episch😱
Viel Spaß damit. Ich bin immer noch an Black Flag Resynced dran und es macht auch verdammt viel Spaß🙂
Danke und Dir noch viel Spaß beim erkunden und unsicher machen der Karibik 🙂
Wird wohl was Neues sein, keine Ahnung was da noch großartig bei AC kommen soll.
Remake mit neuen zusätzlichen Inhalten
Von einem Spiel, was Ende 2018 veröffentlicht wurde, naja sollen sie mal machen 🙈.
wurde doch bei Blackflack doch auch gemacht
War auch nicht ideal, aber auf jeden besser.
Ich denke das wird auch das nächste Remake sein.
Macht für mich am meisten sinn.
Die AC Teile 1-3 brauchen einfach viel zu viele Ressourcen da man dort wahrscheinlich ein komplett neu Aufbau bräuchte.
Blackflag oder halt auch Origins bzw. Odyssey eignen sich gut dazu.
Nur ist Odyssey halt glaub in der breite Populärer und haben einen deutlich bekannteren Hauptcharter. vor allem Cassandra sticht da ja heraus.
Juni nächstes Jahr, bis dahin hat das jeder wieder vergessen 🤣.
bin mal gespannt hört sich irgendwie nach Remake an 🤔
Ich hab – wie statistisch die Mehrheit der Spieler – mit Alexios gespielt.
Ich tippe, dass sie Kassandra bei Hexe wieder recyceln und wäre natürlich froh, wenn sie den Spielern die Version geben würden, die sie in Odyssey gespielt haben. Denn ich meine AC-Historie passt sie nicht. Wobei ich gerade h nicht vorhabe, nochmal ein AC zu kaufen.
Naja Odyssey war zwar kein gutes AC, aber mal schauen was da so kommt.
Auf Xbox und PS5 komplett mit allen DLC mit ihr komplementiert – Was ein Spiel und toller Charakter in einer epischen Story – Einmalig.
ne danke, muss echt nicht sein.