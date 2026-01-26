Assassin’s Creed Odyssey: Mit Valhalla über 200 Millionen Euro mit Mikrotransaktionen umgesetzt – Gerücht

Assassin’s Creed Leak schockiert: Odyssey und Valhalla sollen zusammen über 200 Millionen Euro mit Mikrotransaktionen umgesetzt haben.

Ein neuer Leak sorgt derzeit für intensive Diskussionen rund um die wirtschaftliche Dimension der modernen Assassin’s Creed Rollenspiele.

Interne Zahlen, die angeblich aus dem Umfeld von Ubisoft stammen, sollen belegen, dass Assassin’s Creed Odyssey und Assassin’s Creed Valhalla zusammen mehr als 200 Millionen Euro allein durch Mikrotransaktionen erwirtschaftet haben.

Die Daten geben einen ungewöhnlich klaren Einblick in die Struktur dieser Einnahmen und zeigen, welche Inhalte besonders stark nachgefragt wurden.

Für Assassin’s Creed Odyssey werden rund 94 Millionen Euro genannt. Ein erheblicher Teil entfällt auf Time Savers, die Spielern schnelleren Fortschritt ermöglichen sollen.

Auch Boosters, Crafting Materialien, Karten und zusätzliche Drachmae tragen spürbar zum Gesamtumsatz bei. Parallel dazu spielt kosmetischer Content eine große Rolle. Laut Leak stammen 47 Millionen Euro aus Ausrüstungs- und Outfitpaketen, die innerhalb eines Jahres in rund zwanzig Sets veröffentlicht wurden.

Noch höher fallen die angeblichen Einnahmen bei Assassin’s Creed Valhalla aus. Das Wikingerabenteuer soll insgesamt 112 Millionen Euro umgesetzt haben. Die Verteilung ähnelt der Struktur von Odyssey, allerdings mit deutlichen Verschiebungen. Time Savers und Boosters bleiben relevante Posten, während Crafting Materialien und Karten erneut stabile Nachfrage zeigen. Besonders auffällig ist der kosmetische Bereich. Mit 77 Millionen Euro bildet er den größten Anteil und basiert auf fast fünfzig veröffentlichten Paketen über zwei Jahre hinweg.

Assassin’s Creed Mikrotransaktions‑Umsätze laut Leak

Assassin’s Creed Odyssey – 94 Millionen Euro

Time Savers: 47 M€

47 M€ Boosters: 11 M€

11 M€ Crafting Materialien: 18 M€

18 M€ Karten: 6 M€

6 M€ Drachmae (Währungsboosts): 11 M€

11 M€ Gear und Cosmetics: 47 M€

47 M€ Veröffentlicht: 20 Packs innerhalb eines Jahres

Assassin’s Creed Valhalla – 112 Millionen Euro

Time Savers: 35 M€

35 M€ Boosters: 7 M€

7 M€ Crafting Materialien: 18 M€

18 M€ Karten: 6 M€

6 M€ Silber (Währungsboosts): 4 M€

4 M€ Gear und Cosmetics: 77 M€

77 M€ Veröffentlicht: 48 Packs innerhalb von zwei Jahren

Die Zahlen zeichnen ein Bild davon, wie stark die Rollenspielausrichtung der Reihe mit langfristigen Monetarisierungsmodellen verknüpft wurde. Beide Titel setzen auf umfangreiche Open Worlds, lange Progressionssysteme und stetige Contentupdates, was die Nachfrage nach optionalen Zusatzinhalten offenbar über Jahre hinweg hochgehalten hat.

Sollten sich die Daten als korrekt erweisen, unterstreichen sie die enorme wirtschaftliche Bedeutung der RPG‑Ära von Assassin’s Creed und erklären, warum Ubisoft dieses Modell über mehrere Ableger hinweg fortgeführt hat.