Assassin’s Creed Odyssey: Mit Valhalla über 200 Millionen Euro mit Mikrotransaktionen umgesetzt – Gerücht

Ein neuer Leak sorgt derzeit für intensive Diskussionen rund um die wirtschaftliche Dimension der modernen Assassin’s Creed Rollenspiele.
Interne Zahlen, die angeblich aus dem Umfeld von Ubisoft stammen, sollen belegen, dass Assassin’s Creed Odyssey und Assassin’s Creed Valhalla zusammen mehr als 200 Millionen Euro allein durch Mikrotransaktionen erwirtschaftet haben.
Die Daten geben einen ungewöhnlich klaren Einblick in die Struktur dieser Einnahmen und zeigen, welche Inhalte besonders stark nachgefragt wurden.
Für Assassin’s Creed Odyssey werden rund 94 Millionen Euro genannt. Ein erheblicher Teil entfällt auf Time Savers, die Spielern schnelleren Fortschritt ermöglichen sollen.
Auch Boosters, Crafting Materialien, Karten und zusätzliche Drachmae tragen spürbar zum Gesamtumsatz bei. Parallel dazu spielt kosmetischer Content eine große Rolle. Laut Leak stammen 47 Millionen Euro aus Ausrüstungs- und Outfitpaketen, die innerhalb eines Jahres in rund zwanzig Sets veröffentlicht wurden.
Noch höher fallen die angeblichen Einnahmen bei Assassin’s Creed Valhalla aus. Das Wikingerabenteuer soll insgesamt 112 Millionen Euro umgesetzt haben. Die Verteilung ähnelt der Struktur von Odyssey, allerdings mit deutlichen Verschiebungen. Time Savers und Boosters bleiben relevante Posten, während Crafting Materialien und Karten erneut stabile Nachfrage zeigen. Besonders auffällig ist der kosmetische Bereich. Mit 77 Millionen Euro bildet er den größten Anteil und basiert auf fast fünfzig veröffentlichten Paketen über zwei Jahre hinweg.
Assassin’s Creed Mikrotransaktions‑Umsätze laut Leak
Assassin’s Creed Odyssey – 94 Millionen Euro
- Time Savers: 47 M€
- Boosters: 11 M€
- Crafting Materialien: 18 M€
- Karten: 6 M€
- Drachmae (Währungsboosts): 11 M€
- Gear und Cosmetics: 47 M€
- Veröffentlicht: 20 Packs innerhalb eines Jahres
Assassin’s Creed Valhalla – 112 Millionen Euro
- Time Savers: 35 M€
- Boosters: 7 M€
- Crafting Materialien: 18 M€
- Karten: 6 M€
- Silber (Währungsboosts): 4 M€
- Gear und Cosmetics: 77 M€
- Veröffentlicht: 48 Packs innerhalb von zwei Jahren
Die Zahlen zeichnen ein Bild davon, wie stark die Rollenspielausrichtung der Reihe mit langfristigen Monetarisierungsmodellen verknüpft wurde. Beide Titel setzen auf umfangreiche Open Worlds, lange Progressionssysteme und stetige Contentupdates, was die Nachfrage nach optionalen Zusatzinhalten offenbar über Jahre hinweg hochgehalten hat.
Sollten sich die Daten als korrekt erweisen, unterstreichen sie die enorme wirtschaftliche Bedeutung der RPG‑Ära von Assassin’s Creed und erklären, warum Ubisoft dieses Modell über mehrere Ableger hinweg fortgeführt hat.
29 Kommentare
Ein paar Skins sind echt cool, aber für ein Spiel, für das ich den Vollpreis bezahlt habe, werde ich keine Unsummen an Euros investieren, um noch Skins zu kaufen. Ganz günstig sind diese Skinpakete auch nicht.
Für Booster jeglicher Art habe ich bei den Spielen nie einen Sinn gesehen. Hat sich bei mir immer alles von alleine angesammelt.
Und da ist ja wieder was schockiert😂😂. Oh man. Ist doch mittlerweile Standard das in manchen Games Items kaufen kann .Wer es kaufen will kauft es und die anderen die es nicht kaufen wollen lassen es bleiben. Ganz einfach..Will gar nicht wissen wie der Umsatz bei Fortnite ist. Denke das es mehr ist als bei den Assassins Creed Spiele..Aber da kräht kein Hahn nach. Ist ja schließlich nicht von Ubisoft wo man dagegen schiessen kann.
Aber Sylvester Raketen kaufen für zig Euros und nur mal eben für 5 sek Lichter sehen am Himmel 😂 und man hat danach nix davon..genau mein Humor.
Bei Einzelspielern ist das finde ich nochmal schlimmer, da ist die stärkere Kritik berechtigt, vor allen Dingen weil Odyssey/Valhalla künstlich lang gestreckt wurde, nur um die Leute dazu zu zwingen sich XP Boosts zu kaufen.
Ist ja keine Pflicht sowas zu kaufen. 🤷 Es wird ja nur Angeboten. Ich kaufe auch nicht sowas..Aber ich denke mal in der heutigen Zeit wo die Spiele teurer werden und viele Leute sehr oft auf einem Sale warten müssen ja die Firmen ja irgendwie nebenbei noch Geld reinholen. Ganz ehrlich..wenn ich Spiele-Entwickler wäre würde ich es auch so machen..Von nix kommt nix .🤷
Habs auch so durchgespielt ohne boost usw..Hat Spaß gemacht und erkunde immer noch alles in Ruhe..
Ich hatte es vor einigen Jahren abgebrochen, weil es sich total gezogen hat wie ein Kaugummi, fand Griechenland dennoch am besten vom Design der Spielwelt.
Ja Odyssee war schon richtig geil…Ist einer mit den besten der Reihe.Bin aber generell Fan der Reihe. Aber AC Shadows war nicht so meins .Mein erstes AC war ich abgebrochen habe. Das ganze Setting und Umgebung war nix für mich.
150 Stunden investiert. War mein letztes AC.
Was dann leider nur wider die Dummheit der meisten Spieler unterstreicht wenn sie soviel Geld für solche Sachen ausgeben 🙁
Und am Besten sogar noch gleichzeitig drüber aufregen das sie im Spiel vorhanden sind.
Jeder kann mit seinem Geld machen was er für richtig hält. Wenn einem Spieler Zeitersparnis wichtig ist und er darin einen Mehrwert sieht, dann macht ihn das nicht zu einem dummen Spieler. Wenn ein anderer Geld investiert um einen Skin zu bekommen, dann ist es ebenfalls für ihn ein Mehrwert. Aber du wirst mir bestimmt erklären warum das alles „dumme“ Spieler sind.
Wozu? Steht doch bereits da.
Aber danke das du extra nochmal antwortest um das zu unterstreichen.
Obwohl, bist ja auch schließlich du, war nicht wirklich anders zu erwarten das dir das wieder viel zu hoch ist.
Und alles nur wegen einer verdammten Pferderüstung…
Hätte man diverse Packs wesentlich günstiger Angeboten, hätte ich bestimmt auch was geholt.
Finde das System in AC Shadows wesentlich besser. Da kann man sich auch etliche Skins usw auch erspielen.
Ist nur logischerweise etwas zeitintensiver.
Genau da setzen diese Packs doch an, sie wissen nicht jeder hat Unmengen von Zeit für ein Game . Das wird soweit gestreckt das einige sich was kaufen um überhaupt was vom Spiel zu sehen.
Ich würde mein Geld trotzdem nicht dafür ausgeben