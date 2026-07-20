Assassin’s Creed Odyssey: So entstand die Musik des Spiels – Entwickler geben seltene Einblicke

Die Komponisten von Assassin’s Creed Odyssey erklären, wie sie den Sound des antiken Griechenlands für das Spiel erschaffen haben.

Wie klang das antike Griechenland wirklich? Genau dieser Frage widmet sich ein neues Hintergrundvideo zu Assassin’s Creed Odyssey, in dem die Entstehung des atmosphärischen Soundtracks des Open-World-Abenteuers im Mittelpunkt steht.

Gemeinsam mit Dr. Holly Nielsen sprechen die Komponisten The Flight und Mike Georgiades über die Herausforderung, Musik für eine Epoche zu erschaffen, deren ursprüngliche Klänge nach rund 2.500 Jahren weitgehend verloren gegangen sind. Ziel war es, eine Klangkulisse zu entwickeln, die historisch glaubwürdig wirkt und gleichzeitig moderne Spieler anspricht.

Für das Video besucht Dr. Nielsen das Tonstudio in London, in dem die Musik zu Assassin’s Creed Odyssey entstanden ist. Dort erläutern die Komponisten ihren kreativen Prozess und geben spannende Einblicke in die Entstehung des Soundtracks.

Ein besonderes Highlight ist die Live-Performance des Stücks „Legend of the Eagle Bearer“, das zu den bekanntesten Musikstücken des Spiels zählt und den musikalischen Stil von Assassin’s Creed Odyssey eindrucksvoll unterstreicht.

Das Video richtet sich sowohl an Fans der Spielereihe als auch an Musik- und Geschichtsinteressierte, die mehr über die Entstehung der außergewöhnlichen Klangwelt erfahren möchten.