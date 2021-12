Assassin’s Creed: Origins: 60 FPS-Unterstützung in Arbeit

Heute gab Ubisoft bekannt, dass man für Assassin’s Creed: Origins an einer Unterstützung von 60 FPS arbeitet.

Eher beiläufig erwähnte man auf Twitter am heutigen Assassin’s Creed-Tag das Vorhaben für die Erhöhung der Framerate, die bisher bei 30 FPS liegt.

Weitere Details zum Upgrade für Assassin’s Creed: Origins wurden nicht gemacht.

We are also looking into adding 60FPS support for Assassin's Creed Origins, so stay tuned! 👀

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 21, 2021