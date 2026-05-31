Assassin’s Creed: Origins: Entwickler sprechen über die Rekonstruktion des alten Ägyptens

Fast neun Jahre nach der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Origins wirft Ubisoft noch einmal einen ausführlichen Blick auf die Entstehung der beeindruckenden Spielwelt des Action-Rollenspiels.

In einem neuen Dev-Talk-Video analysieren die Historiker Matt Lewis und Holly Nielsen zunächst die historische Darstellung des Alten Ägyptens im Spiel. Anschließend folgt ein ausführliches Gespräch mit Maxime Durand, Ubisofts internem Historiker und World Design Director der Assassin’s-Creed-Reihe.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie es dem Entwicklerteam gelungen ist, eine der bekanntesten Epochen der Menschheitsgeschichte für ein Videospiel nachzubilden. Dabei geht es nicht nur um berühmte Wahrzeichen wie die Große Sphinx oder die Pyramiden von Gizeh, sondern auch um Städte, Kultur, Architektur, Religion und den Alltag der damaligen Bevölkerung.

Assassin’s Creed Origins versetzt Spieler in das Ägypten der Ptolemäerzeit und gilt bis heute als einer der historisch detailliertesten Teile der Reihe. Die offene Spielwelt ermöglicht es, zahlreiche Monumente frei zu erkunden und Orte zu besuchen, die in der Realität heute oft nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind.

Das neue Video beleuchtet die umfangreichen Recherchen hinter dem Projekt und zeigt, wie Historiker, Archäologen und Entwickler zusammenarbeiteten, um eine möglichst glaubwürdige Darstellung des Alten Ägyptens zu erschaffen.

Neben der historischen Analyse gibt Maxime Durand auch Einblicke in die kreativen Entscheidungen des Teams sowie die Herausforderungen, historische Genauigkeit mit spielerischer Freiheit zu verbinden.

Das über einstündige Video richtet sich insbesondere an Fans von Assassin’s Creed Origins und Spieler, die mehr über die Entstehung einer der atmosphärischsten Welten der gesamten Reihe erfahren möchten.