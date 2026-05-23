Assassin’s Creed Revelations: Neues Video zeigt die Geschichte der Hagia Sophia

Ein neues Video zu Assassin’s Creed Revelations widmet sich einem der bekanntesten Schauplätze der Spielreihe: der Hagia Sophia in Istanbul. Der historische Bau steht dabei im Mittelpunkt einer ausführlichen Analyse, die sowohl seine reale Geschichte als auch seine Darstellung im Spiel beleuchtet.

Die Hagia Sophia gilt als eines der bedeutendsten Bauwerke der Weltgeschichte und prägte über Jahrhunderte hinweg das religiöse und kulturelle Leben sowohl des Byzantinischen als auch des Osmanischen Reiches. Im Video wird ihre Entwicklung vom Kirchenbau über die spätere Nutzung als Moschee bis hin zur heutigen Bedeutung thematisiert.

Moderator Matt Lewis spricht dabei gemeinsam mit Dr. Emily Neumeier über Architektur, Kunst, Sprache und Religion, die dieses Bauwerk geprägt haben. Gleichzeitig wird erklärt, warum die Hagia Sophia im Laufe der Geschichte nicht zerstört wurde und welche Rolle sie als Symbol verschiedener Epochen spielt.

Auch Assassin’s Creed Revelations wird im Video aufgegriffen, da das Spiel Ezio Auditore durch das historische Konstantinopel führt und die Hagia Sophia als zentralen Ort für Parkour- und Erkundungssequenzen nutzt. Dabei wird die Frage gestellt, wie nah die Darstellung im Spiel an der realen Geschichte orientiert ist.

Das Video endet mit einem Blick auf die kulturelle Bedeutung des Bauwerks und einer Diskussion über seinen Einfluss bis in die Gegenwart.