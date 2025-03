Assassin’s Creed Shadows: Analyse zur Grafik und Performance

Assassin’s Creed Shadows erscheint in Kürze und in unserem Test hat das Spiel eine sagenhafte 9.0 Wertung und einen Gold Award bekommen. Auch in der Grafik- und Performance-Analyse von Digital Foundry besticht das Spiel!

Spieler können zwischen verschiedenen Grafikmodi wählen. Der Performance-Modus zielt auf 60 Bilder pro Sekunde (fps) bei einer hochskalierten 4K-Auflösung ab. Dieser Modus bietet ein flüssiges Spielerlebnis mit stabiler Framerate.

Alternativ gibt es Modi mit 30 fps und 40 fps, die zusätzliche grafische Verbesserungen wie Raytraced Global Illumination (RTGI) und fortschrittliche Haarphysik bieten. Diese Technologien tragen zu einer realistischeren Beleuchtung und detaillierteren Charakterdarstellungen bei.

Das Spiel nutzt die neueste Version der Anvil-Engine, die erhebliche Verbesserungen in Bereichen wie Texturen, Animationen und Umgebungsdetails ermöglicht. Besonders hervorzuheben ist die dynamische Darstellung der vier Jahreszeiten, die das Spielerlebnis visuell abwechslungsreich gestalten. Die Implementierung von RTGI sorgt für eine realistische Lichtdarstellung, die sich dynamisch an Veränderungen in der Spielwelt anpasst.

Während die PS5 und die Xbox Series X die genannten Technologien vollständig unterstützen, gibt es auf der Xbox Series S einige Einschränkungen. Beispielsweise fehlt auf der Series S die strandbasierte Haarphysik, was zu weniger detaillierten Haaranimationen führt. Zudem nutzt die Series S eine geringere Auflösung und reduzierte Texturqualität im Vergleich zu ihren leistungsstärkeren Gegenstücken.

