Assassin’s Creed Shadows: Atmos-System und dynamisches Wetter verändert Gameplay spürbar

Assassin’s Creed Shadows zeigt im ersten Teil einer neuen Entwickler-Videoreihe, wie das Atmos-System der hauseigenen Engine dynamisches Wetter in Echtzeit simuliert und direkt in das Gameplay integriert.

Im Fokus steht die Weiterentwicklung der Anvil Engine, die mit dem neuen Atmos-System eine lebendige Spielwelt erschafft. Wind, Regen und wechselnde Jahreszeiten greifen dabei nahtlos ineinander und sorgen dafür, dass sich die Umgebung kontinuierlich verändert.

Ubisoft demonstriert, wie diese Systeme nicht nur visuelle Effekte liefern, sondern aktiv das Spielerlebnis beeinflussen. Wetterbedingungen können Situationen verändern, Bewegungen beeinflussen und die Wahrnehmung der Spielwelt dynamisch anpassen.

Das Video gewährt zudem einen Blick hinter die Kulissen der technischen Umsetzung und zeigt, wie die Engine genutzt wurde, um die Spielwelt von Assassin’s Creed Shadows zu definieren. Ziel ist es, eine glaubwürdige und reaktive Open World zu erschaffen, die sich organisch anfühlt und auf Ereignisse in Echtzeit reagiert.

Die neue Reihe „Behind the Anvil Engine“ soll in weiteren Episoden zusätzliche Einblicke liefern und die technologischen Grundlagen hinter dem Spiel weiter beleuchten.

Die Assassin’s Creed-Reihe gehört mit über 230 Millionen verkauften Einheiten weltweit zu den erfolgreichsten Marken im Action-Adventure-Genre und führt Spieler durch verschiedene historische Epochen, darunter das feudale Japan, das antike Griechenland und die italienische Renaissance.