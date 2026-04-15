Assassin’s Creed Shadows: Atmos-System und dynamisches Wetter verändert Gameplay spürbar

Assassin’s Creed Shadows zeigt im ersten Teil einer neuen Entwickler-Videoreihe, wie das Atmos-System der hauseigenen Engine dynamisches Wetter in Echtzeit simuliert und direkt in das Gameplay integriert.
Im Fokus steht die Weiterentwicklung der Anvil Engine, die mit dem neuen Atmos-System eine lebendige Spielwelt erschafft. Wind, Regen und wechselnde Jahreszeiten greifen dabei nahtlos ineinander und sorgen dafür, dass sich die Umgebung kontinuierlich verändert.
Ubisoft demonstriert, wie diese Systeme nicht nur visuelle Effekte liefern, sondern aktiv das Spielerlebnis beeinflussen. Wetterbedingungen können Situationen verändern, Bewegungen beeinflussen und die Wahrnehmung der Spielwelt dynamisch anpassen.
Das Video gewährt zudem einen Blick hinter die Kulissen der technischen Umsetzung und zeigt, wie die Engine genutzt wurde, um die Spielwelt von Assassin’s Creed Shadows zu definieren. Ziel ist es, eine glaubwürdige und reaktive Open World zu erschaffen, die sich organisch anfühlt und auf Ereignisse in Echtzeit reagiert.
Die neue Reihe „Behind the Anvil Engine“ soll in weiteren Episoden zusätzliche Einblicke liefern und die technologischen Grundlagen hinter dem Spiel weiter beleuchten.
Die Assassin’s Creed-Reihe gehört mit über 230 Millionen verkauften Einheiten weltweit zu den erfolgreichsten Marken im Action-Adventure-Genre und führt Spieler durch verschiedene historische Epochen, darunter das feudale Japan, das antike Griechenland und die italienische Renaissance.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Im Grunde ändert sich fast gar nichts.
Egal ob Frühling, sommer, Herbst oder Winter.
Die meisten Spieler schleichen durchs Gebüsch oder auf Dächer, was immer möglich ist.
Da müsste die Engine schon deutlich geändert werden, z.b. man rutscht vom Dach bei Nässe oder kann nciht mehr ins Gebüsch weil ab Herbst keine Blätter mehr da sind.
Dass man sich z.b. unter Wasser versteckt habe ich genau 1 mal im Spiel gemacht.
Und das nur für die Trophäe.
Genaugenommen ist das Spiel selbst auf der höchsten Schwierigkeit noch so einfach, dass man sich ncihtmal verstecken muss.
Solche Updates ein Jahr später sind für mich immer die beste Werbung dafür, warum man Spiele nicht zum Release kaufen sollte.
Day One ist vorbei.
Mein letztes Day One Spiel war Kingdom Come: Deliverance II. Auch weil ich das Spiel unterstützen wollte. Es lief rund. Aber trotzdem fühlte es sich wie ein Fehler an, es zum Start zu spielen.
Es gab viele kleine Verbesserungen in der Folgezeit, die auch dazu führten, dass mein Wappenrock einen seltsamen Bug-Namen bekommen hat.
Dazu kamen die später veröffentlichten DLCs, die ich lieber im Gesamtwerk am Stück gespielt hätte. Hätte ich ein Jahr gewartet, hätte ich es zum halben Preis bekommen und wirklich fertig.
Sieht echt gut aus, aber scheint noch ausbaufähig zu sein.
Das sieht sehr gut aus.