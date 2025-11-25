Assassin’s Creed Shadows: Attack on Titan Quest ab heute verfügbar

Ubisoft kündigte heute ein exklusives Assassin’s Creed Shadows In-Game-Event in Zusammenarbeit mit der Anime-Serie Attack on Titan an, das heute, am 25. November, beginnt und über vier Wochen bis zum 22. Dezember läuft.

Das Event ist Teil des kommenden Title Updates, das allen Spielenden zur Verfügung steht und zusätzlich einen kostenlosen neuen Story-Inhalt bereitstellt.

Eine seltsame Begegnung zieht Naoe und Yasuke in eine neue Quest. Das Flüstern von verbotenen Ritualen und monströsen Verwandlungen hallt durch die Schatten.

Unter Führung einer seltsam gekleideten Frau namens Ada wagen sie sich tief in die rätselhafte Unterirdische Kapelle, um ihren Freund aus den Fängen eines geheimnisvollen Kults zu retten.

Als sich unheimliche Experimente offenbaren und ein monströser Gegner aus den Schatten tritt, sind Naoe und Yasuke gezwungen, ihren Instinkten zu vertrauen, um einer Bedrohung zu entkommen, wie sie ihr bislang noch nie gegenüberstanden.

Alle, die Yasuke als spielbaren Charakter freigeschaltet haben, können dieses Event kostenlos betreten, indem sie den Questgeber nordöstlich von Yamashiro aufsuchen.

Nach Abschluss der Quest darf man sich auf exklusive Belohnungen freuen, darunter ein neues Katana sowie andere Gegenstände, die sich in mehreren versteckten Truhen befinden, die in der Höhle verteilt sind.

Außerdem kann man seine Charaktere mit Attack on Titan-Themenpakete, die es im Store gibt, weiter personalisieren – darunter ein von einem Titan inspiriertes Outfit für Yasuke, ein von Mikasa inspiriertes Outfit für Naoe, Waffen sowie ein Reittier des Aufklärungstrupps.

Das Update bringt zudem einen kostenlosen Story-Drop, den dritten im Spiel, namens „Rätselhaft“. Mit einem humorvollen Dreh in der Handlung folgt die Quest Naoe und Yasuke, während sie einander neue Fähigkeiten beibringen: Naoe lernt, ihre eigene dramatische Version von Yasukes Kriegstritt auszuführen, während Yasuke nicht-tödliche Schleichangriffe meistert.

Wie der Name bereits andeutet, führt ‚Rätselhaft‘ zudem ein neues, komplexes Umgebungsrätsel ein, das möglicherweise einige Antworten offenbart, nach denen die Spieler gesucht haben.