Assassin’s Creed Shadows: Der ultimative Grafikvergleich mit Ghost of Yōtei

Im direkten Grafikvergleich von Ghost of Yōtei und Assassin’s Creed Shadows zeigt sich, wie beeindruckend Next-Gen-Grafik im Jahr 2025 umgesetzt wird.
Während Ghost of Yōtei vor allem mit realistischen Wettereffekten wie Schnee, Regen und dynamischen Wolken punktet, überzeugt Assassin’s Creed Shadows mit einem ausgereiften Tag-Nacht-Zyklus und beeindruckenden Beleuchtungseffekten.
Die Texturen und Kleidungsphysik wirken in Ghost of Yōtei besonders lebensecht, wenn Charaktere durch Schlamm oder Schnee laufen, während Assassin’s Creed Shadows durch aufwendige Animationen bei Zerstörung und Kampf eine filmreife Präsentation erreicht.
Auch die Waffen wie Katana, Kusarigama und Odachi werden mit realistischen Reflexionen dargestellt, während Assassin’s Creed Shadows beim Bogenschießen und Nahkampf seine Stärken ausspielt.
Beide Spiele bieten ein Höchstmaß an Detailtiefe in Blut- und Schadenseffekten, eine lebendige Vegetation und glaubwürdige Physiksysteme. Besonders im Bereich der Beleuchtung und Wassereffekte hebt sich Assassin’s Creed Shadows etwas ab, während Ghost of Yōtei durch seine stimmungsvollen Umgebungen und atmosphärische Weltgestaltung beeindruckt.
Welches der beiden Spiele hat für euch grafisch die Nase vorn?
in meinen Augen zu 100% Assassine Creed. Man darf Ubisoft auch mal wieder loben 🙂 das Spiel sieht sehr gut aus 🙂
Ich finde AC Shadows optisch ansprechender, hat wahnsinnig gute Details, dieser malerische Stil von GOY wirkt teils stumpf auf mich, obwohl es nicht schlecht aussieht.
Habe mir das Video jetzt ungefähr 10 Minuten angesehen und ich finde dieses Ghost of Spiel so ziemlich in allen Bereichen besser,viel Detailreicher,das Gesicht ist nicht so milchig und glatt,der Wind wie sich alles bewegt usw. kann natürlich auch an dem grafischen Style liegen mich spricht diese AC Grafik aber nicht an.
Also ich denke da bekommen die PS Spieler echt ein gutes Spiel geliefert,habe den ersten Teil auch noch für die PS4 hier liegen ob ich es noch spielen werde oder irgendwann auf der 5 mal gucken.
Der Directors Cut auf der 5 ist meine Empfehlung, ist auch „gratis“ in Ps Premium. Ich hatte auf der 4er damals noch gezockt, meine Frau vor kurzem das Directors Cut, ich dachte ich fall um, sah mega knackig aus.
Shadows hat das bessere Schadenmodell was Zerstörung von Objekten betrifft. Da hätte ich bei GoY etwas mehr gehabt. Holzfässer mit nem Katana durchtrennen ist Blödsinn aber Stoffe oder andere weiche Materialien hätte schon drin sein können.
sieht schon gut aus
Sehen beide Grandios aus und haben verschieden stärken und Swächen. Beide laufen jedoch auf PS5 Pro mit 60fps und Raytracing. Das ist super.
Ghost of Yotei hat bessere Charaktere, Physik bei losem Laub und Wasserfall.
Beim Rest hat ACS die Nase vorne
Mir gefallen beide sehr. Ich freu mich schon riesig auf Yotei. Super das wir Freitag ein Feiertag haben. 😁
Hab’s mal angeschaut. Charakterdarstellung, Beleuchtung, die Texturen, Tag-Nacht-Zyklus, Jahreszeitenwechsel, dazu die Vegetation. Ich finde da hat Assassin’s Creed Shadows das bessere Gesamtpaket.
Ich finde Ghosts Grafik etwas hübscher ansonsten nehmen sich beide nicht viel, haben in verschiedenen Bereichen ihre Stärken und Schwächen. Wo AC beim Wasser besser aussieht und bei der Zerstörung, obwohl ich finde das die Regale beknackt zusammenfallen, hat Ghost bei den grafischen Details wie das Regenwasser von den Dächern, Blut, Matsch, Vegetation, Wetter und Kleidung die Nase vorne. Der Char bei Ghost wirkt auch realistischer als das Puppengesicht von AC.
40 Minuten wollte ich mir jetzt nicht reinziehen. Hab bis Zerstörung geschaut. AC ist zwar etwas übertrieben, aber immerhin gibt’s das.
Gesichter sehen hingegen bei GoY realistischer aus. Wasserfälle sehen bei beiden nicht so dolle aus, aber GoY etwas besser. Schnee gefällt mir bei GoY auch deutlich besser.
Der Rest bis dahin war bei AC besser.