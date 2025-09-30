Assassin’s Creed Shadows: Der ultimative Grafikvergleich mit Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei vs Assassin’s Creed Shadows – Der ultimative Grafikvergleich 2025! Next-Gen-Grafik im Test: Ghost of Yōtei gegen Assassin’s Creed Shadows – wer hat für euch die Nase vorn?

Im direkten Grafikvergleich von Ghost of Yōtei und Assassin’s Creed Shadows zeigt sich, wie beeindruckend Next-Gen-Grafik im Jahr 2025 umgesetzt wird.

Während Ghost of Yōtei vor allem mit realistischen Wettereffekten wie Schnee, Regen und dynamischen Wolken punktet, überzeugt Assassin’s Creed Shadows mit einem ausgereiften Tag-Nacht-Zyklus und beeindruckenden Beleuchtungseffekten.

Die Texturen und Kleidungsphysik wirken in Ghost of Yōtei besonders lebensecht, wenn Charaktere durch Schlamm oder Schnee laufen, während Assassin’s Creed Shadows durch aufwendige Animationen bei Zerstörung und Kampf eine filmreife Präsentation erreicht.

Auch die Waffen wie Katana, Kusarigama und Odachi werden mit realistischen Reflexionen dargestellt, während Assassin’s Creed Shadows beim Bogenschießen und Nahkampf seine Stärken ausspielt.

Beide Spiele bieten ein Höchstmaß an Detailtiefe in Blut- und Schadenseffekten, eine lebendige Vegetation und glaubwürdige Physiksysteme. Besonders im Bereich der Beleuchtung und Wassereffekte hebt sich Assassin’s Creed Shadows etwas ab, während Ghost of Yōtei durch seine stimmungsvollen Umgebungen und atmosphärische Weltgestaltung beeindruckt.

Welches der beiden Spiele hat für euch grafisch die Nase vorn?